الأمن العام يضبط عشرات التشكيلات العصابية خلال شهر

نجح قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية، خلال شهر، في ضبط 62 تشكيلًا عصابيًا، ضموا 194 متهمًا، ارتكبوا 286 حادث.كما تم ضبط 674 متهمًا من العناصر الإجرامية المشهور عنهم ارتكاب أعمال البلطجة، وبحوزتهم «7 بنادق آلية – 11 بندقية غير مششخنة – 7 مسدس – 157 فرد محلى – 503 طلقة مختلفة الأعيرة - 477 سلاح أبيض».يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزى الأسلحة النارية، ومكافحة جرائم الاتجار وترويج المواد المخدرة، وتنفيذ الأحكام القضائية وإستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التى تؤثر على الاقتصاد القومي للبلاد، واستمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.