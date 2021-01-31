بولندا تسجل 4706 إصابات جديدة و98 وفاة بكورونا

سجّلت بولندا، اليوم الأحد، 4706 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد- 19)، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة في البلاد منذ بداية الجائحة إلى مليون و513 ألفا و385 حالة.وذكرت وزارة الصحة، حسبما نقل (راديو بولندا) اليوم، أنه تم تسجيل 98 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 37 ألفا و180 حالة.وأوضحت إحصائيات وزارة الصحة أن 5893 شخصا قد تعافوا من الفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي المتعافين إلى مليون و270 ألفا و467 شخصا.. في حين لا يزال 13 ألفا و339 شخصا يتلقون العلاج داخل المستشفيات، فيما يوجد 162 ألفا و805 أشخاص في العزل المنزلي لاحتمال إصابتهم بالفيروس.