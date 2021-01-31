مخاطر الكمبيوتر والهاتف المحمول على الفقرات العُنقية (فيديو)

قال الدكتور أحمد عبد السميع الهراوي، استشاري جراحة العظام وإصابات الملاعب، إن مخاطر كبيرة تواجه الفقرات العنقية لدى الأشخاص الذين يقضون أوقاتًا طويلة أمام الأجهزة الإلكترونية، من بينها الحاسب الآلي (الكبيوتر) والهاتف المحمول.وأضاف الطبيب في لقاء مُصور عبر «الدستور»، أن المخاطر ذاتها تنتج عند نوم الإنسان، ووضع رأسه على «مِخدّات» لا تتسوى مع جسده، مُحذرًا من أضرار أن يكون الرأس في وضعية أعلى من الجسد، أو منخفض عنه، مشددًا على ضرورة أن يتساوى مع كامل جسده لسهولة التنفس، وأن تكون العُنق في وضعية صحيحة.كما نصح الدكتور «الهراوي» سائقي السيارات بضرورة الالتزام بوضع «المخدّات» الصغيرة التي تكون على خلف رأس السائق في مقعد السيارة، مؤكدًا أن لها أهمية كبيرة عند حدوث تصادم، بحيث يتفادى الرأس حدوث حركة مفاجئة قد تتسبب في كسر الفقرات في العنق، والذي ينتج عنه الوفاة في بعض الحالات.شاهد المزيد في الفيديو التالي: