محافظ سوهاج يجري حركة تغييرات محدودة بالقيادات المحلية

أصدر اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، قرارين برقم "75"، و"76" لسنة 2021، بإجراء حركة تغييرات محدودة في قيادات الإدارة المحلية، وذلك لدفع عجلة العمل.وتضمن القرار الأول تكليف هلال زكي السيد، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام، بالعمل رئيسا للوحدة المحلية لحي الكوثر، وتضمن القرار الثاني تكليف على لطفي حامد عثمان، مساعد رئيس الوحدة المحلية لحي الكوثر، بالعمل نائبا لرئيس الوحدة المحلية لحي الكوثر لمدة عام أو لحين شغل الوظيفة بالطرق القانونية أيهما أقرب.