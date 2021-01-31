مقتل وضبط 211 عنصر إجرامي في المحافظات

نجح قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية، في عن مصرع عنصر إجرامى شديد الخطورة عقب تبادله إطلاق الأعيرة النارية مع القوات، وضبط (210) عنصر إجرامى آخرين بنطاق مديريات أمن (القاهرة- الجيزة- القليوبية - الإسكندرية– البحيرة – المنوفية – الغربية – كفر الشيخ – الشرقية – الدقهلية – جنوب سيناء - المنيا – أسيوط – سوهاج - قنا).. بإجمالى مضبوطات (179) قطعة سلاح نارى (2رشاش – 87 بندقية آلية – 46 بندقية خرطوش - 8مسدس – 36 فرد محلى)، (كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – 6 قطع سلاح أبيض)، وكذا ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة.يأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كافة أشكال الخروج على القانون وضبط حائزى الأسلحة النارية، ومكافحة جرائم الإتجار وترويج المواد المخدرة، وتنفيذ الأحكام القضائية وإستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التى تؤثر على الاقتصاد القومى للبلاد وإستمرارًا للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا".وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.