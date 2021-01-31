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مصر

تعاون بين «الإنتاج الحربي» و«الزمالك»

الأحد 31/يناير/2021 - 01:22 م
جريدة الدستور
إيمان ماهر
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شهد المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، واللواء عماد عبد العزيز رئيـس اللجنـة المؤقتة لإدارة نادي الزمـالك مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين "الهيئة القومية للإنتاج الحربي" و"نادي الزمالك للألعاب الرياضية"، بحضور المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب.

وقع البروتوكول المهندس ماجد السرتي رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة وسامي متري عضو اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك وأمين الصندوق، بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

وأكد المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن توقيع هذا البروتوكول يأتي فى ضوء إستراتيجية "الإنتاج الحربي" للاستفادة من الإمكانيات الفنية والبشرية بشركاتها من أجل المساهمة في تنفيذ المشروعات الخدمية لصالح مختلف الجهات بالدولة، مشيرًا إلى اهتمام الوزارة بدعم الشراكة مع نادي الزمالك الذي يعد أحد أهم النوادي الرياضية المصرية، مضيفًا أن التعاون المشترك بين الجانبين سيساهم في إحداث طفرة إنشائية ورياضية في النادي وهو ما سينعكس على الرياضة المصرية ككل، مؤكدًا حرص الوزارة الدائم على التكامل مع مختلف مؤسسات الدولة كما تحرص على تنفيذ المشروعات التى تُسند إليها بأعلى كفاءة وطبقًا للمقاييس العالمية مع الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة للتنفيذ.

من جانبه أعرب اللواء عماد عبد العزيز رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، عن سعادته بالتعاون مع "الإنتاج الحربي".

وأشار إلى أن "الزمالك" سيقوم بموجب هذا البروتوكول بتحديد المشروعات والأعمال والخدمات والتوريدات التي يحتاجها كما سيقوم بإتاحة البيانات والخرائط المساحية والرسومات الهندسية إلى شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة للقيام بدورها في تنفيذ تلك المشروعات، معربًا عن ثقته في الإمكانيات التكنولوجية والبشرية المتميزة لشركة الإنتاج الحربي للمشروعات والتي أهلتها لتكون شركة رائدة فى مجالات التشييد والمقاولات وتقوم بتنفيذ العديد من المشروعات القومية الهامة بالدولة.

وأكد المستشـار الإعلامـي لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر، إيمان وزارة الإنتاج الحربي بأهمية تنفيذ المشروعات التى تساهم في نشر الوعي الرياضي والحفاظ على اللياقة البدنية والصحية لأفراد الأسرة المصرية وعلى رأسهم الشباب والنشء.

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