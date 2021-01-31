حي عين شمس يوقف أعمال بناء مخالفة بشارع أحمد عصمت

واصلت أحياء محافظة القاهرة من أعمالها الخاصة بمواجهة الأبنية المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة.وقامت أجهزه حي عين شمس اللواء ماهر كامل هاشم رئيس الحي وبرفقته شرطه المرافق بالحي مدعومة بقوه من قسم عين شمس بضبط مخالفه مباني في المهد في ٩٠ شارع أحمد عصمت، حيث تم ضبط المخالفة والقائمين على تنفيذ الأعمال المخالفة بمعرفه قسم الشرطة.تأتي الأعمال تنفيذًا لتكليفات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بأهمية مواجهة مخالفات الأبنية في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفة والتعامل معها بكل حسم.