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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط سلاحين ناريين و7 متهمين في مشاجرة بالعسيرات جنوب سوهاج

الأحد 31/يناير/2021 - 01:20 م
جريدة الدستور
محمود عبد العال _ مصطفى علم الدين
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تمكن ضباط مركز شرطة العسيرات جنوب محافظة سوهاج، بإشراف اللواء عبد الحميد أبوموسى، مدير إدارة المباحث الجنائية، من إلقاء القبض على 7 أشخاص وضبط بندقية خرطوش وفرد محلى الصنع على إثر وقوع مشاجرة بدائرة المركز دون حدوث إصابات.

وكان اللواء الدكتور حسن محمود، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة العسيرات يفيد بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بناحية دائرة المركز وتم ضبط طرفى المشاجرة والسلاح المستخدم.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبو موسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة العسيرات عقب إنتقال اللواء مساعد المدير لقطاع الجنوب ومأمور وضباط المركز وتبين أنها بين طرف أول "محمد. م. ز. ت" 22 سنة عامل، و"زيدان. م. ز. ت" 27 سنة عامل، و"نبيل. م. ا. م" 46 سنة عامل، وطرف ثان "مصطفى. ع. م. ط" 28 سنة عامل، و"حسان. ح. ع. ح" 26 سنة عامل، و"السيد. ك. ا. ع" 32 سنة عامل، و"أحمد. ف م. ط" 37 سنة عامل، الطرفان يقيمان بذات الناحية.

وتم ضبط طرفـي المشاجرة وبحوزة الثاني من الطرف الأول بندقية خرطوش عيار 12 وبحوزة الأول والرابع من الطرف الثاني "2" فرد روسي محلي الصنع وبسؤالهما تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كلًا منهما على الأخر بالضرب وإطلاق أعيرة من أسلحة نارية كانت بحوزتهم في الهواء بقصد التهديد "دون حدوث إصابات" بسبب خلافات الجيرة تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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