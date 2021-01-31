محافظ البحيرة يفتتح مدرج الشهيد أحمد مناع بـ«تربية دمنهور»

افتتح اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، والأستاذ الدكتور عبيد صالح، رئيس جامعة دمنهور،مدرج الشهيد الرائد أحمد بهجت مناع ابن محافظة البحيرة، بكلية التربية، تخليدا لذكر الشهيد وتقديرا لتضحياته في سبيل عزة وكرامة الوطن، وذلك بحضور أسرة الشهيد.وأكد محافظ البحيرة، أن الشهيد البطل واسمه وتضحيته في سبيل الوطن، ستظل دائمًا محفورًة في ذاكرة التاريخ كمثال للتضحية والوفاء تقتدى به الأجيال الحالية والقادمة، مضيفًا أن مصر تدفع خيرة أبنائها شهداءً من أجل استقرار الوطن وعدم النيل منه، ولهم كل التحية والوفاء والعرفان، وتحية لكل الشهداء الذين فارقونا بأجسادهم تاركين لهم سيرتهم العطره وتضحياتهم في سبيل الله والوطن.كما أشار رئيس جامعه دمنهور، إلى أن الجامعة لا تنسى شهداءها الذين كانوا خير دليل على صمود الشعب المصري وهم باقون في وجداننا وذاكرتنا دائما وأبدا، مضيفا أن الجامعة تحرص علي غرس قيم الولاء والإنتماء والمواطنة وتوعية الشباب بالمخاطر التى تحيط بالوطن.جدير بالذكر أن الشهيد البطل أحمد بهجت مناع ابن قرية كفر الحجة التابعة لصفط الحرية مركز إيتاي البارود، والذي استشهد يوم 11 يناير الجاري بشمال سيناء جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت المدرعة التي كان يستقلها وهو يدافع عن تراب بلده مصر الغالية.كما اكد اللواء المحافظ انه سيتم إطلاق اسم الشهيد البطل على أحد معالم مسقط رأسه تخليدا لذكراه وبطولته