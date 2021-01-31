محافظ الغربية يشارك في اجتماع مجلس جامعة طنطا ويكرم فريق «العباقرة»

شارك الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، صباح اليوم، باجتماع مجلس جامعة طنطا، والذي ترأسه الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا.بدأ اللقاء بترحيب رئيس الجامعة بمحافظ الغربية، مشيرًا إلى أن اجتماع المجلس اليوم، استثنائي لحضوره، وكذلك رؤساء الأمن القومي والرقابة الإدارية، مؤكدًا أن المجلس شهد انضمام عدد من الأعضاء الجدد تفتخر بهم الجامعة.وعلى هامش الاجتماع، كرمت جامعة طنطا بحضور محافظ الغربية فريق جامعة طنطا الفائزين بكأس المركز الأول بمسابقة عباقرة الجامعات المصرية للموسم الثاني على التوالي.وقدم المحافظ التهنئة للطلاب، موجهًا الدعوة لتكريمهم بديوان عام المحافظة يوم الثلاثاء القادم.