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حوادث

ضبط 7304 قضايا في مجال التهرب الضريبي والأموال العامة

الأحد 31/يناير/2021 - 01:15 م
التهرب الضريبي
التهرب الضريبي
مريم جبل _ عمرو المزيدي
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نجح قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، خلال شهر، في ضبط 7304 قضايا في مجال التهرب الضريبي والأموال العامة.

جاء أبرز تلك القضايا، 757 قضية ضرائب عامة، وكشف 1004 قضايا تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، و501 قضية في مجال الجمارك، و44 قضية في مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، و1335 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهي.

كما تم ضبط1101 قضية تحري مدين ولجان فحص، و35 قضية في مجالات «اتجار بالنقد الأجنبى - تحويلات مالية غير مشروعة - توظيف أموال - سوق مال - تهريب جمركي»، و13 قضية فى مجالات «اختلاس مال عام - استيلاء على المال العام – إضرار بالمال العام»، و20 قضية «حتيال مصرفى – احتيال عبر الإنترنت – طلب رشوة - استغلال نفوذ - غسل أموال - كسب غير مشروع»، بقيمة بلغت 19719128269 جنيه.

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