محافظ الفيوم يستعرض خطط تطوير قرى إطسا ويوسف الصديق ضمن المبادرة الرئاسية

كشف الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، أن الدولة تهدف إلى تطوير الريف المصري بالكامل وتغطيته بخدمات البنية التحتية والخدمات العامة خلال 3 سنوات، كما تشمل خطة الدولة تبطين جميع الترع والمصارف، وكذلك تغيير جميع خطوط مياه الشرب بمختلف أنحاء الجمهورية خلال 5 سنوات.وناقش المحافظ أعضاء مجلسي النواب والشيوخ خلال اجتماع بهم بديوان عام المحافظة، خطط تنفيذ أعمال التطوير بمركزي إطسا ويوسف الصديق، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى ترتيب الأولويات في وضع مخططات المبادرة الرئاسية، والتنسيق المشترك بين جميع القطاعات، للإسراع فى معدلات التنفيذ، كما تم عقد جلسات حوار مجتمعي مع أهالى المركزين لمناقشة المخططات المقترحة، حتى يشعر المواطن بثمار ما تم تنفيذه من أعمال، لافتًا إلى أن أولوية التنفيذ ستكون للمشروعات الأكثر إلحاحًا، وكذلك المشروعات التى تتشابك فيها أكثر من جهة، وتحقق استفادة لأكبر عدد من المواطنين.وأكد المحافظ، أنه سيتم إعلان المخططات الشاملة لمشروعات تطوير المركزين ضمن المبادرة الرئاسية فور إقرارها، من منطلق الخطط التشاركية للمواطنين فى وضع الميزانيات وتنفيذ المشروعات وفقًا للأولويات، مشيرًا إلى أنه سيتم العمل خلال هذا الأسبوع على محورين هامين يتعلقان بالقضية السكانية ومحو الأمية بالمركزين، مع مراعاة الثقافات الموجودة، وتنشيط حملات طرق الأبواب بالتنسيق مع مديريتي الصحة والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لأهالي المركزين بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات.واستمع المحافظ أيضًا للمشكلات والمقترحات التي عرضها النواب خلال اللقاء، وأجاب على الأسئلة والاستفسارات التى طرحوها، مستعرضًا جهود المحافظة للتنسيق مع مختلف الجهات لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذ المشروعات التنموية الجديدة.