محافظ الفيوم يستعرض خطط تطوير قرى إطسا ويوسف الصديق ضمن المبادرة الرئاسية

محافظ الفيوم يستعرض خطط تطوير قرى إطسا ويوسف الصديق ضمن المبادرة الرئاسية
الأحد 31/يناير/2021 - 01:15 م
الفيوم - زينب علاءطباعة
كشف الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، أن الدولة تهدف إلى تطوير الريف المصري بالكامل وتغطيته بخدمات البنية التحتية والخدمات العامة خلال 3 سنوات، كما تشمل خطة الدولة تبطين جميع الترع والمصارف، وكذلك تغيير جميع خطوط مياه الشرب بمختلف أنحاء الجمهورية خلال 5 سنوات.
وناقش المحافظ أعضاء مجلسي النواب والشيوخ خلال اجتماع بهم بديوان عام المحافظة، خطط تنفيذ أعمال التطوير بمركزي إطسا ويوسف الصديق، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى ترتيب الأولويات في وضع مخططات المبادرة الرئاسية، والتنسيق المشترك بين جميع القطاعات، للإسراع فى معدلات التنفيذ، كما تم عقد جلسات حوار مجتمعي مع أهالى المركزين لمناقشة المخططات المقترحة، حتى يشعر المواطن بثمار ما تم تنفيذه من أعمال، لافتًا إلى أن أولوية التنفيذ ستكون للمشروعات الأكثر إلحاحًا، وكذلك المشروعات التى تتشابك فيها أكثر من جهة، وتحقق استفادة لأكبر عدد من المواطنين.
وأكد المحافظ، أنه سيتم إعلان المخططات الشاملة لمشروعات تطوير المركزين ضمن المبادرة الرئاسية فور إقرارها، من منطلق الخطط التشاركية للمواطنين فى وضع الميزانيات وتنفيذ المشروعات وفقًا للأولويات، مشيرًا إلى أنه سيتم العمل خلال هذا الأسبوع على محورين هامين يتعلقان بالقضية السكانية ومحو الأمية بالمركزين، مع مراعاة الثقافات الموجودة، وتنشيط حملات طرق الأبواب بالتنسيق مع مديريتي الصحة والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لأهالي المركزين بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات.
واستمع المحافظ أيضًا للمشكلات والمقترحات التي عرضها النواب خلال اللقاء، وأجاب على الأسئلة والاستفسارات التى طرحوها، مستعرضًا جهود المحافظة للتنسيق مع مختلف الجهات لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذ المشروعات التنموية الجديدة.
وناقش المحافظ أعضاء مجلسي النواب والشيوخ خلال اجتماع بهم بديوان عام المحافظة، خطط تنفيذ أعمال التطوير بمركزي إطسا ويوسف الصديق، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى ترتيب الأولويات في وضع مخططات المبادرة الرئاسية، والتنسيق المشترك بين جميع القطاعات، للإسراع فى معدلات التنفيذ، كما تم عقد جلسات حوار مجتمعي مع أهالى المركزين لمناقشة المخططات المقترحة، حتى يشعر المواطن بثمار ما تم تنفيذه من أعمال، لافتًا إلى أن أولوية التنفيذ ستكون للمشروعات الأكثر إلحاحًا، وكذلك المشروعات التى تتشابك فيها أكثر من جهة، وتحقق استفادة لأكبر عدد من المواطنين.
وأكد المحافظ، أنه سيتم إعلان المخططات الشاملة لمشروعات تطوير المركزين ضمن المبادرة الرئاسية فور إقرارها، من منطلق الخطط التشاركية للمواطنين فى وضع الميزانيات وتنفيذ المشروعات وفقًا للأولويات، مشيرًا إلى أنه سيتم العمل خلال هذا الأسبوع على محورين هامين يتعلقان بالقضية السكانية ومحو الأمية بالمركزين، مع مراعاة الثقافات الموجودة، وتنشيط حملات طرق الأبواب بالتنسيق مع مديريتي الصحة والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لأهالي المركزين بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات.
واستمع المحافظ أيضًا للمشكلات والمقترحات التي عرضها النواب خلال اللقاء، وأجاب على الأسئلة والاستفسارات التى طرحوها، مستعرضًا جهود المحافظة للتنسيق مع مختلف الجهات لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتنفيذ المشروعات التنموية الجديدة.