رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 31 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

ابواب الخير

جدول صرف معاشات شهر فبراير 2021

الأحد 31/يناير/2021 - 03:20 م
صرف معاشات
صرف معاشات
نعمات مدحت
طباعة
جدول صرف معاشات شهر فبراير 2021، حيث حددت الهيئة القومية للبريد المصري، موعد الصرف، غدًا الإثنين الموافق 1 فبراير، فقد يرغب الكثير من المواطنين في معرفة جدول الصرف حتى يتمكن من النزول في يومه للصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي، أو البريد المصري، حيث يتخذ المواطن الإجراءات الوقائية خلال هذه الفترة وخاصة في الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر، والذي أدى إلى خسائر كبيرة في الأرواح والأموال حول العالم.

جدول صرف معاشات شهر فبراير 2021

وفقا لما حددته هيئة التأمينات الاجتماعية، فإنه تم توزيع أصحاب المعاشات على 3 شرائح لشهر فبراير، حيث تم تخصيص يومي الإثنين والثلاثاء 1 و2 فبراير للشريحة الأولى لأصحاب المعاشات الأقل من 1000 جنيه، بينما تصرف الشريحة الثانية وهي  الأقل من 2000 جنيه يومي الأربعاء والأحد 3 و7 فبراير، وأما فيما يخص الشريحة الثالثة لأصحاب المعاشات الأكثر من 2000 جنيه، فسيتم الصرف لها خلال يومي الإثنين والثلاثاء 8 و9 فبراير.

ووفقا لما صرحت به هيئة التأمينات، أن الصرف  تم تقسيمه على ثلاثة شرائح، حفاظا على أرواح المواطنين ومنعا للتكدس والازدحام على مكاتب البريد، ولمواجهة أزمة كورونا المستجدة.

طرق صرف معاشات شهر فبراير

يستطيع المواطن صرف معاشات شهر فبراير من خلال هيئة البريد المصري، بالذهاب إلى المقرات، ومن جهتها قامت الهيئة بتطهير وتعقيم الأماكن، كما يمكن لأصحاب المعاشات والمستفيدين ممن يحملون بطاقات الصراف الآلي، أن يقوموا بالصرف من أيى ماكنية موجودة داخل القرى والمحافظات على مستوى الجمهورية بداية من غد الاثنين.

عدد المستحقين للحصول على معاش شهري

ويشار إلى أنه يصل عدد مستحقي المعاشات لشهر فبراير 2021، ما يزيد عن 10.6 مليون مستفيد على مستوى الجمهورية، حيث تساهم هيئة البريد في تسهيل صرف المعاشات لنحو 5.5 مليون منها، وأما فيما يخص الباقي يتم صرف معاشه عبر منافذ الهيئة القومية للتأمينات.

اقرأ ايضا:

جدول مواعيد صرف معاشات شهر فبراير 2021 الزمني والعلاوات الخمس

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

محمد الباز يرد على الساخرين من تطوير نافورة النيل

«هموت بكرة».. حكاية ممثل شهير خطط لطريقة موته فرحل كما تمنى

غلق الطريق الدائرى بسبب حريق فيصل

قرار جديد من النيابة فى واقعة محاولة اغتصاب فنانة بـ6 أكتوبر

الصور

image description

الباز رئيسًا لشعبة مخابز دمياط

image description

رئيس مياه القناة يتفقد مشكلات الصرف الصحي بأرض المزادات (صور)

image description

معهد الأورام بأسيوط: استقبال 68 ألف مريض خلال 2020

image description

«الطيبي» يترأس حملة على المحلات والمطاعم بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد تبطين الترع ضمن مشروعات «حياة كريمة»

الأكثر قراءة

قرار جديد من النيابة فى واقعة محاولة اغتصاب فنانة بـ6 أكتوبر

«أنا بنت الآخرة».. قصة «ملاك كفر الشيخ» التي تنبأت بوفاتها يوم عيد ميلادها (فيديو)

«عقد تاريخي».. وزير النقل يكشف تفاصيل تنفيذ القطار الكهربائي السريع

غلق الطريق الدائرى بسبب حريق فيصل

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

طليقة جيف بيزوس تدخل عالم التبرعات من الباب العريض بأموال «أمازون»

موقع حجز تذاكر طيران السعودية إلكترونيا

شروط التقديم في وظائف البنك الأهلي المصري 2021 والرابط.. إليك التفاصيل

حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 31-1-2021

أيام زمان

لماذا حاول رشدي أباظة الانتحار أكثر من مرة؟

رفض إخراج فيلم عن ناصر.. اعترافات شاهين عن علاقته بالرؤساء العرب

«هموت بكرة».. حكاية ممثل شهير خطط لطريقة موته فرحل كما تمنى

حكاية أغرب رسائل الفنانة ماجدة الصباحي

مقالات الرأي
ماجد حبته
انتهاك أوروبى لحياة الإنسان
د.أحمد الخميسى
فرانز بارتل.. الاستثنائى فى الأدب
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الزيات.. آية فى العلم
د.كريمة الحفناوى
مع بداية حكم الرئيس الأمريكى جو بايدن
المزيد

الثقافة

«ليمون مر».. جديد سمير الفيل عن «غراب للنشر»

جدار الصمت.. ديوان جديد لـ علوي الباشا عن دار النخبة

«تجربة حارة اليكنية» محاضرة بالمركز الثقافي الفرنسي.. الليلة

افتتاح معرض «معركة ستالينجراد» بالمركز الثقافي الروسي الليلة