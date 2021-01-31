جدول صرف معاشات شهر فبراير 2021، حيث حددت الهيئة القومية للبريد المصري، موعد الصرف، غدًا الإثنين الموافق 1 فبراير، فقد يرغب الكثير من المواطنين في معرفة جدول الصرف حتى يتمكن من النزول في يومه للصرف من خلال ماكينات الصراف الآلي، أو البريد المصري، حيث يتخذ المواطن الإجراءات الوقائية خلال هذه الفترة وخاصة في الموجة الثانية من انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر، والذي أدى إلى خسائر كبيرة في الأرواح والأموال حول العالم.

جدول صرف معاشات شهر فبراير 2021

وفقا لما حددته هيئة التأمينات الاجتماعية، فإنه تم توزيع أصحاب المعاشات على 3 شرائح لشهر فبراير، حيث تم تخصيص يومي الإثنين والثلاثاء 1 و2 فبراير للشريحة الأولى لأصحاب المعاشات الأقل من 1000 جنيه، بينما تصرف الشريحة الثانية وهي الأقل من 2000 جنيه يومي الأربعاء والأحد 3 و7 فبراير، وأما فيما يخص الشريحة الثالثة لأصحاب المعاشات الأكثر من 2000 جنيه، فسيتم الصرف لها خلال يومي الإثنين والثلاثاء 8 و9 فبراير.





ووفقا لما صرحت به هيئة التأمينات، أن الصرف تم تقسيمه على ثلاثة شرائح، حفاظا على أرواح المواطنين ومنعا للتكدس والازدحام على مكاتب البريد، ولمواجهة أزمة كورونا المستجدة.

طرق صرف معاشات شهر فبراير

يستطيع المواطن صرف معاشات شهر فبراير من خلال هيئة البريد المصري، بالذهاب إلى المقرات، ومن جهتها قامت الهيئة بتطهير وتعقيم الأماكن، كما يمكن لأصحاب المعاشات والمستفيدين ممن يحملون بطاقات الصراف الآلي، أن يقوموا بالصرف من أيى ماكنية موجودة داخل القرى والمحافظات على مستوى الجمهورية بداية من غد الاثنين.

عدد المستحقين للحصول على معاش شهري

ويشار إلى أنه يصل عدد مستحقي المعاشات لشهر فبراير 2021، ما يزيد عن 10.6 مليون مستفيد على مستوى الجمهورية، حيث تساهم هيئة البريد في تسهيل صرف المعاشات لنحو 5.5 مليون منها، وأما فيما يخص الباقي يتم صرف معاشه عبر منافذ الهيئة القومية للتأمينات.



