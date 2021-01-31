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الأحد 31 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

دورات تدريبية لدعم التمكين الاقتصادي للسيدات بالمنيا

الأحد 31/يناير/2021 - 01:11 م
ورشة تدريبية بالمنيا
ورشة تدريبية بالمنيا
المنيا ـ على حسين
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واصل فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة المنيا أنشطته وفعالياته لدعم التمكين الاقتصادي للسيدات، حيث يجري حاليا تنفيذ دورة تدريبية لتعليم السيدات مهنة التفصيل والخياطة، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك لمدة شهر، بالمشغل الخاص بالمجلس القومي للمرأة بمقر الفرع بشرق النيل.

من جانبها أوضحت دكتورة منال أبو سمرة مقررة الفرع، أن التدريب يأتي في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، لتلبية احتياجات القرى الأكثر احتياجا من المشروعات التنموية ودعم ومساندة كافة الأنشطة بهدف التمكين الاقتصادي للسيدات، حيث يستهدف التدريب 30 سيدة على فترتين يوميا ولمدة شهر، للوصول إلى فرص عمل مناسبة في هذا المجال.

وأكدت أن فرع المجلس القومي للمرأة، واصل فعالياته وأنشطته خلال عام 2020 على الرغم من حدوث جائحة فيروس كورونا وما تبعها من تداعيات كبيرة على كافة المستويات، حيث شارك المجلس في عام 2020 بأنشطة متنوعة منها 9 ندوات في مجال التمكين السياسي للمرأة لتفعيل المشاركة السياسية للمرأة، بالتعاون مع الجهات المختلفة، كما شارك المجلس بندوات للتوعية الصحية ورفع الوعي بمخاطر فيروس كورونا.

وأضافت "أبوسمرة " أنه في إطار المشاركة في دعم ومساندة كافة القضايا المجتمعية شارك المجلس في التوعية بقضية المواطنة وقبول الآخر من خلال طرق الأبواب بعدد من القرى المستهدفة، كما شارك المجلس في التعريف بقضية الهجرة غير الشرعية ومخاطرها وأضرارها على الفرد والمجتمع بالقري المصدرة للهجرة غير الشرعية.

ويتلقى المجلس القومي للمرأة جميع الاتصالات والاستفسارات عن طريق الخط الأرضي 2375666، 2375616، كما يستقبل الفرع جميع شكاوى السيدات على الخط الساخن رقم 15115.

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