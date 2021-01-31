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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

مستشفى إسنا التخصصي بالأقصر يجري عمليات متنوعة وخطيرة بنجاح

الأحد 31/يناير/2021 - 01:11 م
مستشفى إسنا التخصصي
مستشفى إسنا التخصصي
هدى الأمير
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نجح فريق طبي بمستشفى إسنا التخصصي جنوب محافظة الأقصر، بقيادة الدكتور محمود خضري، مدير عام المستشفى، والدكتور عبد الحميد صقر، نائب المدير، في إجراء عمليات متنوعة ونادرة بالمنظار ومنها، عمليه إصلاح كسر بالفخذ لمريضه82 سنه تعانى من ضغط الدم المرتفع وكذلك سكر مرتفع وأمراض بالقلب، وعملية إصلاح كسر بالفخذ وإصلاح كسور متنوعة لثلاثه حالات أخرى، وعملية إصلاح كسر بالفخذ وإصلاح كسور متنوعة لثلاثة حالات أخرى، وعمليات استئصال المرارة بالمنظار لحالتين إحداهما مسنة وتعاني من أمراض عالية الخطورة والأخرى لشاب في العقد الرابع من العمر، وتم إجراء العمليات بنجاح.

وضم الفريق الطبي كلًا من الدكتور ياسر محمد عبد الله مدير العمليات اخصائي التخدير، والدكتور أحمد صابر أستشاري التخدير، والدكتور رمضان ابوالعيون أخصائي التخدير، والدكتور عبدالحكيم ابوالقاسم استشارى جراحة العظام والمفاصل ورئيس القسم، والدكتور احمد صلاح الجعفري اخصائي الجراحه العامه وجراحه المناظير، وطاقم التمريض بالمستشفى.

وأوضح الدكتور محمود خضري، مدير عام المستشفى، أن نجاح تلك العمليات جاء ثمرة لجهود متواصلة من كافة كوادر الفريق الطبي المسئول عن العملية وهو ما يأتي في ضوء الخدمات الطبية التي يقدمها مستشفى إسنا التخصصي لجميع المرضى.

ومن جانبه، تقدم الدكتور محمود خضري، والدكتور عبد الحميد صقر، نائبه، والدكتور إبراهيم شنقير، المدير الطبي، بخالص الشكر لفريق العمليات والجراحة وحثهم على بذل المزيد من الجهد والتفاني في العمل لتقديم مثل هذه الخدمات الطبية المتميزه لمساعدة جميع أهالي مدينة إسنا تحت غطاء منظومة التأمين الصحي الشامل، وهيئة الرعاية الصحية.

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