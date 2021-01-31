إحالة عاطل متهم بحيازة كمية من مخدر الفودو للمحاكمة

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، بإحالة عاطل للمحاكمة الجنائية العاجلة، في اتهامه بحيازة كمية من مخدر الفودو بدائرة قسم شرطة السلام.وتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة أول السلام، يفيد بضبط عاطل – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، أثناء تواجده بدائرة القسم.وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الفودو – مبلغ مالي – 2 هاتفي محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائه.وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.