رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 31 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإمارات: 12 وفاة و2948 إصابة جديدة بكورونا

الأحد 31/يناير/2021 - 01:17 م
كورونا في الإمارات
كورونا في الإمارات
وكالات
طباعة
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، اليوم الأحد، تسجيل 12 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 850 حالة.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام"، إلى تسجيل 2948 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 303 آلاف و609 حالات.

ولفت البيان إلى أن 4189 مصابا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين في البلاد إلى 276 ألفا و958 حالة.

وأعلنت الوزارة إجراء حوالي 184 ألف فحص جديد على فئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

موضوعات متعلقة

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل القطري فى كأس العالم للأندية

انهيار السقف على القوات بـ«حريق فيصل» وإنقاذ 15 أسرة.. ولجنة: سيبوا النار تاكل بعضها

السيسي يطمئن هاتفيًا على قيس سعيد بعد واقعة البريد المرسل للرئاسة التونسية

حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 31-1-2021

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد الأعمال الإنشائية بمستشفى منفلوط النموذجي

image description

تكلفة وتفاصيل تطوير قرى «حياة كريمة» بدمياط

image description

تبطين 7 ترع بتكلفة ٩٩ مليون جنيه فى دمياط

image description

انتظام حركة القطارات بعد السيطرة على حادث خروج عربة عن القضبان بأسيوط

image description

السكرتير العام بأسيوط يتفقد مصنع السماد العضوي

الأكثر قراءة

قرار جديد من النيابة فى واقعة محاولة اغتصاب فنانة بـ6 أكتوبر

«أنا بنت الآخرة».. قصة «ملاك كفر الشيخ» التي تنبأت بوفاتها يوم عيد ميلادها (فيديو)

مصر تعلن رفضها عملية ملء سد النهضة دون اتفاق ملزم

مصر تمنح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح «كوفيشيلد أسترازينيكا»

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

شروط التقديم في وظائف البنك الأهلي المصري 2021 والرابط.. إليك التفاصيل

حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 31-1-2021

كيت تحث أولياء الأمور على الاهتمام بصحتهم أثناء تفشى الوباء

أول تعليق من سيف الدين الجزيرى بعد الانضمام إلى الزمالك

أيام زمان

رفض إخراج فيلم عن ناصر.. اعترافات شاهين عن علاقته بالرؤساء العرب

«هموت بكرة».. حكاية ممثل شهير خطط لطريقة موته فرحل كما تمنى

حكاية أغرب رسائل الفنانة ماجدة الصباحي

حكاية اتهام نجيب الريحاني بالتجارة في العبيد تحت ستار الفن

مقالات الرأي
ماجد حبته
انتهاك أوروبى لحياة الإنسان
د.أحمد الخميسى
فرانز بارتل.. الاستثنائى فى الأدب
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الزيات.. آية فى العلم
د.كريمة الحفناوى
مع بداية حكم الرئيس الأمريكى جو بايدن
المزيد

الثقافة

افتتاح صالون «نوت» للنحت بدورته الرابعة.. الليلة

إيمان خيري شلبي: لهذا السبب ألغينا شرط السن بالجائزة

تفاصيل جائزة خيري شلبي للعمل الروائي الأول بدورتها الثانية

«النخبة» تصدر رواية «الغربة القاتلة» للكاتب مرتضى خليل