«عقد تاريخي».. وزير النقل يكشف تفاصيل تنفيذ القطار الكهربائي السريع

قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن العقد الذي وقّعته وزارة النقل مع شركة "سيمنس" العالمية بشأن تنفيذ القطار الكهربائي بقيمة 3 مليارات دولار "تاريخي"، موضحا أنه يتضمن تنفيذ منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع في مصر بإجمالي أطوال نحو 1795 كيلو على مستوى الجمهورية، وتم البدء الفوري لتنفيذ الخط الذي يربط مدينة العين السخنة بمدينة العلمين الجديدة مرورًا بالعاصمة الإدارية الجديدة بطول 460 كيلومترا.وأوضح الوزير، خلال إلقاء بيانه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أن المشروع يبدأ من مدينة العين السخنة على ساحل البحر الأحمر، وحتى مدينة العلمين الجديدة، مرورًا بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة السادس من أكتوبر، ومحطة سكك حديد الإسكندرية الحالية، ومدينة برج العرب.وتابع الوزير قائلا: "هذا الخط هو الأول الذي تم التعاقد عليه وتم الانتهاء من الدراسات، وهناك 100 شركة مصرية تعمل به، منها 15 شركة تعمل في المحطات و12 شركة في الأسوار و73 شركة في الجسر الترابي"، مؤكدا الانتهاء من أعمال أبحاث التربة والرفع المساحي وتخطيط المسار، وجارٍ العمل في تنفيذ الجسور الترابية والكباري والأعمال الصناعية للمسار، وكذا المحطات والأسوار بواسطة كبرى الشركات المصرية المتخصصة في هذه المجالات، إضافة إلى الأعمال الصناعية على الطرق المتقاطعة مع مسار القطار، موضحا أنه بعد الانتهاء من تنفيذ القطار الكهربائي سيتم إسناد إدارته إلى شركة عالمية بعمال مصريين.