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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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ملفات خاصة

ماذا يحدث.. الغنوشي يشعل تونس ودعوات للوقوف ضد شبح الإخوان

الأحد 31/يناير/2021 - 03:13 م
الغنوشي
الغنوشي
منار احمد
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يثبت تنظيم الإخوان الدولي في كل وقت إيديولوجيته اللاهثة وراء السلطة حتى لو حدث ذلك على حساب هدم وتدمير الدولة الوطنية التي يعيشون على ترابها وتحت سمائها، ويتجلى ذلك بوضوع في أحدث التصريحات لرئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي الذي قضحت ما يعتمل في صدره من خطط تجاه ارساء نظام برلماني كامل في تونس يقوده مع جماعته الإرهابية.

وترصد الدستور كيف أشعل الغنوشي تونس بتلك التصريحات؟، وكيف كشف عن رغبة الإخوان في تفكيك تونس لصالحهم حسبما أكدت أحزاب تونسية ردا على تصريحاته المثيرة للجدل:

◄شرارة الانقلاب.. رئيس النهضة الإخوانية يقلل من الدور الرئاسي في تونس
تعالت دعوات تونسية للوقوف في وجه الغنوشي، في ظل تصريحات مثيرة للجدل وصوفوها بالانقلابية، ما زادت من حدة اشتعال الأوضاع في تونس، والتي قال فيها إن دور الرئيس التونسي قيس سعيد في الدولة رمزي، وذلك تعليقا على رفضه التعديل الوزاري الذي أجراه رئيس الحكومة هشام المشيشي بسبب شبهات الفساد التي تلاحق عددا من الوزراء.

ويعترض سعيد على وجود 4 وزراء جدد في الحكومة، لاسيما وهؤلاء الوزراء تلاحقهم شبهات فساد وتضارب مصالح، ويرفض أن يمثلوا أمامه لأداء اليمين الدستورية قبل مباشرة مهامهم، رغم حصول التعديل الوزاري على ثقة الأغلبية البرلمانية، ما ينذر بدخول البلاد في أزمة دستورية وتنازع على الصلاحيات بين الرئاسات الثلاثة.

يأتي هذا فيما دافع الغنوشي في حوار افتراضي مباشر مساء السبت عبر تطبيق "زووم" عن الوزراء الجدد في حكومة المشيشي، وقال: إن "تهمة الفساد حكم يصدره القضاء"، معتبرا أن الاتهامات الموجهة إليهم "مجرد مكائد هدفها إسقاط التعديل الوزاري".

كما انتقد الغنوشي الرئيس التونسي، قائلًا "إنه يمتنع عن قبول أداء القسم للفريق الجديد من الوزراء وبالتالي هو رافض للتعديل الوزاري، ويعتقد أن له الحق في أن يقبل بعض الوزراء ويرفض البعض الآخر."

وأضاف "تونس نظامها برلماني ودور رئيس الدولة هو دور رمزي وليس دورا إنشائيا، مشيرًا إلى أن موضوع الحكم ومجلس الوزراء يعود الى الحزب الحاكم وهو بالأساس مسؤولية الحكومة.


◄رد فوري.. حركة مشروع تونس: تصريحات الغنوشي تعكس رغبة الاخوان في تفكيك الدولة
ووصف رئيس حركة مشروع تونس محسن مرزوق، تصريحات لراشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإخوانية ورئيس البرلمان، بأنها تعبر عن فكره الانقلابي.

وقال مرزوق في تصريحات لوسائل إعلام عربية، الأحد، أن تصريحات الغنوشي "تعبير صادق عن فكره الانقلابي العميق".

وأكد مرزوق أن دعوة الغنوشي لإرساء نظام برلماني كامل في تونس يعكس رغبة الإخوان في تفكيك الدولة الوطنية التي يكرهونها، على حد قوله.

◄دعوات للتظاهر ضد الفكر الإخواني المتمثل في حركة النهضة ورئيسها
ويعتزم الحزب الدستوري الحر التظاهر ضد الفكر الإخواني المتمثل في حركة النهضة، داخل البرلمان وخارجه وإسقاط نوابهم من خلال القيام بـ"ثورة التنوير" والتي تتضمن عدة تحركات ما بين التظاهر والاعتصام داخل البرلمان التونسي للتنديد بأفعال النواب.

وكشف عبد الرزاق الحسني، النائب التونسي عن الحزب الدستوري الحر، خطتهم للتحرك ضد الإخوان قائلا: "نحن نستعمل كل الطرق التي يكفلها الدستور والقانون من اعتصام أمام مقر اتحاد علماء المسلمين بتونس والقيام بقضايا ضد كل الجمعيات المشبوهة وكشف كل الأجندات".

◄الانتفاض ضد شبح الإخوان وحكم الغنوشي
ومن جهتها، دعت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس عبير موسي، التونسيين إلى الانتفاض ضد شبح الإخوان المتمثل في راشد الغنوشي وحكمه وديكتاتورية جماعته.

ودعت في فيديو عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى الانتفاض ضد ديكتاتورية الإخوان وضد الفوضى والعنف وحكم المليشيات وضد ضرب الدولة المدنية ودولة القانون.

واعتبرت رئيسة الحزب الدستوري الحر، أن ما يحدث في تونس اليوم، هو ضرب للقانون، مشيرة إلى أن الإخوان ضربوا الإجراءات القانونية في العمق وتركوا القانون للفتاوى وتوظيفها وفق ما يتماشى ومصالحهم.

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