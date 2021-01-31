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الأحد 31 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بعثة الأمم المتحد توضح أبرز اختصاصات المجلس الرئاسي الليبي

الأحد 31/يناير/2021 - 01:06 م
الأمم المتحد
الأمم المتحد
مروة عنبر
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كشفت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن اختصاصات المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، التي ستدير المرحلة التحضيرية، السابقة للانتخابات المقررة في ديسمبر 2021.

وأوضحت البعثة أن من أبرز اختصاصات المجلس الرئاسي، القيام بمھام القائد الأعلى للجيش الليبي، إعلان حالة الطوارئ وقرار الحرب والسلم بعد موافقة مجلس النواب، اعتماد ممثلي الدول والھيئات الأجنبية، تقديم المشورة للحكومة لدى تسمية وزيري الدفاع والخارجية، إطلاق مسار المصالحة الوطنية، وتشكيل مفوضية وطنية عليا للمصالحة، تعيين أو إقالة رئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس وأعضاء المفوضية الوطنية العليا للمصالحة وباقي رؤساء الأجهزة التابعة لرئاسة الدولة، وفقا لصحيفة الوسط.

وحول اختصاصات حكومة الوحدة الوطنية، كانت تنفيذ الإجراءات المطلوبة لإنجاح خارطة الطريق الهادفة للوصول للانتخابات وفق مواعيدها المقررة، وضع وتنفيذ برنامج عمل الحكومة لفترة ولايتھا مع الأخذ بعين الاعتبار الأولويات المنصوص عليها في ملتقى الحوار السياسي الليبي، إعداد مشروع الميزانية العامة، إصدار القرارات الخاصة بهيكلة وإدارة الأجهزة والمؤسسات التنفيذية التابعة للحكومة.

ومن المتوقع أن تمهد هذه الحكومة الانتقالية الطريق أمام انتخابات وطنية في ليبيا نهاية العام الجاري، بحسب بيان للأمم المتحدة.

ويصوت الأسبوع المقبل 75 مشاركا في محادثات تستضيفها سويسرا، لاختيار ثلاثة أشخاص هم أعضاء المجلس الرئاسي، فضلا عن رئيس للوزراء في ليبيا.

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