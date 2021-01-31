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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

محافظ الشرقية يُعلن انطلاق مبادرة متطوعي «الشباب والرياضة»

الأحد 31/يناير/2021 - 01:05 م
الدكتور محمود عبدالعظيم
الدكتور محمود عبدالعظيم
سارة الوردانى
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قال الدكتور محمود عبدالعظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن المبادرة التي تتبناها الوزارة ترتكز على تكوين مجموعات من الشباب المتطوعين يجوبون الشوارع والمصالح الحكومية للقيام بتوزيع ملصقات لتوعية المواطنين والعاملين بأهمية النظافة والحفاظ على البيئة وتعريفهم بالمواعيد المحددة لإلقاء القمامة بالصناديق المخصصة لها، وكذلك تقديم الشكر لعمال النظافة لما يقومون به من عمل وجهد لتحسين مستوي النظافة وخلق جو بيئي وصحي للمواطنين.

وقدم شباب المبادرة الشكر لمحافظ الشرقية لاستقباله لهم اليوم بالديوان العام ومشاركته إعلان بدأ انطلاق فاعليات المبادرة والتي تستهدف توزيع 1000 ملصق توعوي بمراكز الزقازيق وديرب نجم وبلبيس كمرحلة أولى للتوعية بأهمية النظافة ونشر أنشطة الوزارة في المحافظات والتي تستهدف خلق جيل من الشباب قادر علي العمل والبناء.

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