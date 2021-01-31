العمليات المشتركة في العراق تؤكد وجود تنسيق عسكري وأمني مع كردستان

أكد نائب قائد العمليات المشتركة في العراق، الفريق الركن عبدالأمير الشمري، وجود تنسيق عسكري وأمني مع إقليم كردستان.وقال الشمري، في تصريحات أوردتها قناة (السومرية نيوز) العراقية، اليوم الأحد، إن القوات الأمنية مستمرة بشكل كبير في ملاحقة خلايا تنظيم داعش الإرهابي، الذي يعمل الآن في المناطق النائية.وأضاف أن "قضاء سنجار تم إخلاؤه من المظاهر المسلحة، وهناك خطة لإعادة النازحين إليه وتوسيع الانتشار الأمني"، مشيرا إلى وجود تنسيق عالٍ مع قوات التحالف في الضربات الجوية والتسليح.وأكد أن المنافذ الحدودية مؤمّنة بشكل كامل، وهناك تواجد للقوات الأمنية في محيط المنافذ، وهناك خطط لتطوير أداء القوات بإشراف رئيس الوزراء.ونوه بأن الملف الأمني في المحافظات المحررة من تنظيم (داعش) مستقر، لافتا إلى أن القوات الأمنية بدأت في تسليم مراكز المدن إلى الشرطة المحلية في بعض المحافظات.