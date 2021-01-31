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الأحد 31 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

رئيس مجلس الشيوخ يتسلم دعوة لزيارة برلمان أوكرانيا من سفيرها

الأحد 31/يناير/2021 - 01:04 م
المستشار عبد الوهاب
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بمكتبه صباح اليوم، سفير أوكرانيا بالقاهرة إيفهين ميكتينكو، الذي قدم التهنئة على توليه منصب رئيس مجلس الشيوخ، معربا عن أمله فى أن تشهد العلاقات البرلمانية بين البلدين الصديقين مزيداَ من التطور والتعاون فى المرحلة القادمة، مؤكدا حرص بلاده على دعم العلاقات الثنائية.

ونقل السفير الأوكراني رسالة خطية من رئيس البرلمان الأوكراني للمستشار عبد الرازق، تتضمن تهنئته بالمنصب ودعوته لزيارة رسمية للبرلمان الأوكراني.

كما أعرب السفير الأوكراني عن رغبته فى إنشاء جمعية صداقة برلمانية بين مجلس الشيوخ والبرلمان الأوكراني، وهو ما رحب به المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مثمنًا زيارة السفير الأوكرانى، موكدًا أنها تعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين متمنيا أن تشهد تلك العلاقة مزيداَ من الترابط والزخم.

وأكد رئيس الشيوخ ترحيبه بدعوة رئيس البرلمان الأوكرانى لزيارة البرلمان الأوكرانى فى أقرب وقت.

وفى نهاية اللقاء قدم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق درع مجلس الشيوخ لضيفه والذى قام بدوره بإهدائه هدايا تذكارية تقديرًا له.

وحضر اللقاء المستشار محمود إسماعيل عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، والسفير عاصم حنفى مساعد وزير الخارجية.

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