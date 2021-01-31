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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

عبير الحلو رئيسًا لقطاع تطوير نظم الرقمنة بهيئة البريد

الأحد 31/يناير/2021 - 01:02 م
جريدة الدستور
طارق عتمان
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أصدر الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، قرارًا بتعيين عبير غريب الحلو رئيسًا لقطاع تطوير نظم الرقمنة بالهيئة القومية للبريد.

وتتمتع عبير الحلو بخبرة كبيرة في مجال تكنولوجيا المعلومات وادارة المشروعات تصل الى 25 عامًا تقلدت خلالها العديد من المناصب وساهمت بخبراتها العلمية والعملية في تطوير نظم المعلومات وادارة المشروعات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات في العديد من الجمعيات والمؤسسات الاهلية، والوزارات.

و"الحلو" حاصلة على ماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية EMBA من جامعة الاسكندرية، ودبلومة Computer Science من جامعة القاهرة، والعديد من الدورات في ادارة المشروعات، وتدريب المدربين، وشهادة مدرب معتمد من شركة سيسكو العالمية.

‎وقد بدأت مسيرتها المهنية مسئولة عن اقسام تكنولوجيا المعلومات في احدى الجمعيات الاهلية الكبرى على مستوى الفروع، لتطوير مهارات الشباب في التعامل مع تكنولوجيا المعلومات بالإضافة للتعاون مع شركة مايكروسوفت والبرنامج الانمائي للأمم المتحدة لإدارة مشروع تطوير قدرات الشباب في التعامل مع تكنولوجيا المعلومات في العديد من المحافظات.

ثم انضمت كمدير مشروع لوزارة التضامن الاجتماعي لإنشاء وتطوير "اكاديمية للجمعيات الاهلية" لبناء قدرات الجمعيات الاهلية من الناحية التكنولوجية وتصميم نظام الكتروني بالتعاون مع وزارة الاتصالات "لإدارة اعمال الجمعيات".

كما شاركت كعضو في لجنة ميكنة البطاقات التموينية الورقية وتحويلها الى smart cards ونشر المنظومة على مستوى الجمهورية، واعادة هندسة اجراءات العمل بالمكاتب التموينية، والتعاون مع وزارة التنمية الادارية في ادارة منظومة تدقيق بيانات المستفيدين من البطاقات التموينية وتولت مسئولية تنفيذ تكنولوجيا المعلومات بالمؤسسة القومية للحج والعمرة، حيث قامت بإعادة هندسة إجراءات العمل، وتنفيذ التحول الرقمي لأعمال الحج، وكانت من المساهمين في تطوير منظومة الحج الموحد بالتعاون مع وزارة الداخلية.

وتولت الحلو العمل كمستشار وزير التضامن لنظم المعلومات منذ عام 2015 حتى نهاية عام 2020، حيث ترأست لجان تطوير البوابات الالكترونية لوزارة التضامن الاجتماعي وقطاعاتها "الشئون الاجتماعية – التأمينات" بالإضافة الى بنك ناصر الاجتماعي، بالإضافة الى تنفيذ تكنولوجيا المعلومات بقطاعات الوزارة المختلفة من خلال تطوير انظمة معلومات لقطاعات الوزارة "الجمعيات الاهلية – الرعاية الاجتماعية – التنمية الاجتماعية "، وادارة منظومة متكاملة لإدارة موارد الوزارة ERP، وتطوير وادارة منظومة متكاملة لأملاك واصول الوزارة بالإضافة الى التحول الرقمي للبرنامج القومي لحماية الاطفال بلا مأوى، وتولت الحلو رئاسة لجنة "تصميم الاستراتيجية الوطنية لتطوير الاحصاء بوزارة التضامن الاجتماعي" بإشراف من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ووزارة التخطيط للوصول لاستراتيجية وطنية للإحصاء بجمهورية مصر العربية.

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