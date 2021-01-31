رئيس وزراء قطر يستقبل نائب رئيس المجلس السيادي بالسودان

عقد رئيس مجلس وزراء قطر ووزير الداخلية خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، صباح اليوم الأحد، اجتماعًا ثنائيًا مع الفريق أول محمد حمدان دقلو، النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، على هامش زيارته الحالية للدوحة، وفقا لوكالة الأنياء القطرية ووسائل إعلام سودانية.وبحث الجانبان العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين، وأوجه تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض تطورات الأوضاع في السودان والمنطقة بشكل عام.ووصل دقلو، إلى الدوحة مساء أمس، في زيارة رسمية للبلاد، وكان في استقباله والوفد المرافق لدى وصوله مطار الدوحة الدولي، سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية، وعبدالرحمن بن علي الكبيسي، سفير دولة قطر لدى السودان، وسلوى عوض، بشير القائم بالأعمال بسفارة جمهورية السودان.وتعد هذه الزيارة الأولى من نوعها لمسؤول سوداني رفيع المستوى منذ الإطاحة بنظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، في الحادي عشر من أبريل 2019، كما تأتي هذه الزيارة في ظل تصاعد وتيرة الخلاف الحدودي بين السودان وإثيوبيا.