وزير الداخلية اللبنانى: الأمن لم يخطئ التعامل فى أحداث طرابلس

قال وزير الداخلية اللبناني​ ​محمد فهمي​، إن الأجهزة الأمنية​ لم تخطئ في ​التعامل مع أحداث طرابلس،​ معتبرا أن هدف ما حدث هو إسقاط هيبة ​الدولة.وأشار وزير الداخلية اللبناني،​ فى تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إلى "أن المحتجين حاولوا اقتحام سرايا طرابلس، لكن الجيش وقوى الأمن دافعوا عن المبنى، وعندما فشل المحتجون، توجهوا إلى مبنى البلدية التي تمثل الدولة"، مستدركا "إن الجيش لم يقصر في أداء مهامه"، وفقًا لموقع النشرة اللبنانى.وأكد "فهمي" أن التحقيق بشأن أحداث طرابلس، يجري تحت إشراف القضاء، ولم ينته بعد.يذكر أن مدينة طرابلس شهدت الأسبوع الماضي سلسلة احتجاجات ليلية مناهضة للحكومة، تخللتها أعمال شغب وحرق للمقرات الرسمية والممتلكات العامة والخاصة.