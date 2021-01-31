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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صديق مقرب لأبناء أردوغان يستحوذ على أكبر المناقصات في تركيا

الأحد 31/يناير/2021 - 12:56 م
أردوغان
أردوغان
أمينة ذكى
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فاز رجل الأعمال التركي فاتح باشتشي، المقرب من نجلي الرئيس رجب طيب أردوغان، بوراك وبلال أردوغان، بالعديد من المناقصات الحكومية بما في ذلك مناقصة كاميرات القصور الحكومية التركية، وفقا لما نقلته صحيفة «جمهورييت» التركية.

ووفقا للصحيفة التركية فقد حصل باشتشي على 5 مناقصات في بلدية غازي عنتاب، بقيمة 26 مليون و442 ألفًا و247 ليرة، كما كشفت الصحيفة عن حصول شركة إيروس لأعمال التجارة والصناعة المملوكة لشركة باشتشي، على العديد من المناقصات من بلدية غازي عنتابن ومن بينها مناقصة أعمال بناء حديقة مدينة إبراهيملي، في 17 ديسمبر 2020.

ويتولى فاتح باشتشي، رئاسة مجلس إدارة شركات مجموعة إيروس التكنولوجية، وهي الشركة المالكة لشركات إيروس أوربان بيزنس، وإيروس للبناء والتعمير، وشركة إيروس لأعمال التجارة والصناعة، والأخيرة هي من فازت بمناقصة القصر الرئاسي، والتي عقدها البرلمان التركي لتوفير الأنظمة الأمنية التكنولوجية لقصري بيكوز وكوتشوكسو بإسطنبول بتاريخ 30 يوليو 2019، مقابل 7 مليون و456 ألف ليرة.

وصرح النائب بحزب الشعب الجمهوري ببلدية شاهين باي، أوغور كالكان، بأن غازي عنتاب هي أكثر البلديات التي شهدت فساد المناقصات، بسبب استحواذ أصدقاء أبناء أردوغان على مناقصات الدولة.

وأشار «كالكان» إلى أن آخر مناقصة استحوذ عليها صديق بلال وبوراك أردوغان كانت بقيمة 24.4 مليون ليرة، قائلا: «نشعر بالفضول حيال حقيقة أن هذه الشركة هي المشارك الوحيد في 5 مناقصات طرحتها الدولة، ما هو سر نجاحها في جميع مناقصاتها، وخاصة مناقصة الـ 24.4 مليون ليرة؟».

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