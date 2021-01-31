فريق بحثي بطب أسيوط يشارك في دراسة عالمية حول الأورام السرطانية

قال الدكتور أحمد المنشاوي، نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون الدراسات العليا والبحوث، إن فريقًا من الطلاب والباحثين وأطباء التدريب وأعضاء هيئة التدريس من كلية الطب بالجامعة شارك فى المجموعة البحثية العالمية "global surg"، والتي أجرت دراسة دولية لتقييم الخدمة الجراحية والطبية المقدمة لمرضى سرطان القولون والثدي والمعدة في أكثر من 82 دولة حول العالم.وأشار نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون الدراسات العليا والبحوث، إن الدراسة تم نشر نتائجها بمجلة "The Lancet" الدولية الشهيرة والتي تصنف في المركز الثاني كأكبر مجلة طبية على مستوى العالم ذات معامل تأثير =60.39، والمعترف بها ضمن 165 مجلة في مجال الطب وتلقب بالكتاب المقدس فى الطب.وأشاد "المنشاوي" بهذا الإنتاج العلمي فى هذا التخصص الدقيق والذي من المقرر أن يشكل نقطة تحول ومصدرًا رئيسيًا للعديد من الدراسات القادمة حول جراحة السرطان فى العالم، مشيرًا أن إدارة الجامعة تحرص على دعم كافة الباحثين من مختلف المجالات وتشجيعهم على مواصلة إنتاجهم البحثي وتذليلها لكافة العقبات والإجراءات التي تعرقل رسالتهم العلمية وذلك انطلاقًا من دور مخرجات البحوث العلمية فى الارتقاء باسم الجامعة فى كافة التصنيفات الدولية والعالمية.من جانبه قال الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن العمل بتلك الدراسة بدأ منذ عام 2018 بمشاركة طلابية من طلاب كلية الطب والذين كانوا في مرحلتهم الجامعية، وهو ما يأتي في إطار حرص إدارة الجامعة على دعم المواهب المتميزة علميًا من أبناء الجامعة وسعيها دومًا إلى إبرازهم دوليًا وعالميًا، كأدوات فعالة تعكس قدرات جامعة أسيوط في الإبداع والابتكار العلمي والمبني على دراسة تحت صفوة من كوادرها العلمية من أعضاء هيئة التدريس.وأثني على حرص إدارة الجامعة على إبراز البحوث العلمية التى تقدم نتائجها حلولًا واقعية للأمراض المزمنة والمستعصية وسعيها دومًا إلى تسليط الضوء عليها ودعم القائمين عليها من طلاب وباحثين وأعضاء هيئة التدريس، موضحًا أن هذا الإنجاز جاء نتيجة لجهد وعمل متواصل من أعضاء الفريق من كلية الطب والذين شاركوا فى تلك الدراسة ضمن 2642 باحث من 428 مستشفى في 82 دولة على مستوى العالم وهو ما يعكس دقة النتائج، التي توصل إليها الفريق البحثي والذي ساهم في وضع اسم جامعة أسيوط في واحدة من أهم المجلات العالمية الكبرى المتخصصة في الشأن الطبي.وحول تفاصيل الدراسة فقد أشار الدكتور أحمد حسن طبيب التدريب ومنسق الفريق ان هذه الدراسة تم تأجيل نشرها بسبب جائحة كورونا، ولكن العمل بالفريق كان متواصل ومستمر حيث نجح هذا الفريق العالمى فى دراسة ما يقرب من 16 ألف عملية جراحية فى أورام المعدة والثدي والقولون وجمع بيانات ما يقرب من 16000 مريض وتحليل هذه البيانات، مما مكن الباحثين الرئيسين من استخدامها في مقارنة نتائج هذه العمليات بين مختلف دول العالم ومن ثم كتابة هذه الورقة البحثية الهامة.هذا وقد أشار الطبيب محمود سعد، عضو الفريق، أنه شارك في الدراسة منذ البدء بها في عام 2018 وذلك مع بقية أعضاء الفريق، والذى ضم نخبة من طلاب وباحثين وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، حيث ضم الفريق فى عضويته كلًا من الأطباء هلال فؤاد حتة، أحمد محمد أحمد حسن،عبد الله رشاد تميرك،محمد مصطفى شوقي، محمود عبد الشكور إبراهيم، محمد جمال عزيز الدين،مروة سيد محمد أحمد،أحمد ضاحي عبد العليم،بكير محمد بكير صالح،شذى محمد عبد القوي،نورهان جمال الدين محمد، نهاد عبد الظاهر حراجي، سمية أسامة محمد، نجلاء مصطفى عبد الحافظ والطالب محمد عمر محمد حردان.