ذكرى وفاة زيزي البدراوي.. عانت من 4 أمراض خطيرة ولم تنجب

بدايتها الفنية



زيجاتها

أمراض عانت منها



يحل علينا اليوم 31 يناير ذكرى وفاة الفنانة زيزي البدراوي، والتي أمتعتنا بعدد كبير من أعمالها الفنية التي مازلنا نستمتع بها حتى الآن.هي "فدوى جميل عبدالله البيطار"، وقد اكتشفها المخرج عز الدين ذو الفقار عام 1957، وقدمها في فيلم "بورسعيد"، وأعاد المخرج حسن الإمام اكتشافها واختار لها اسم "زيزي" منذ فيلمها الثاني "عواطف" عام 1958 وبعدها انطلقت إلى عالم السينما حيث تقدمت العديد من الأعمال السينمائية ومنها فيلم "السبع بنات"، وفيلم "شفيقة القبطية".تزوجت من المخرج عادل صادق وكان أول زيجاتها في عام 1966 بعد أن تعارفا خلال فيلم حبي في القاهرة ولكن زواجها لم يستمر طويلا وحدث الانفصال.وكانت الزيجة الثانية لها من أحد المحامين والذي كان يدعى «توفيق عبد الجليل» والذي أحبته كثيرا ولكن لم تستمر الزيجة طويلا إذ وقع الطلاق في نهاية عام 1988 ولم تتزوج بعدها، ولم تنجب أبناء من زيجتيها.توفيت الفنانة زيزي البدراوي في 31 يناير 2014، عقب معاناة مع أمراض السرطان والقلب وضيق التنفس والشلل الرعاش.