وفد من الأئمة والوعاظ المصريين يزور السودان

قال سفير مصر في الخرطوم، السفير حسام عيسى، إن وفدا من الأئمة والوعاظ المصريين سيصل السودان اليوم؛ في إطار التعاون الثقافي والديني القائم بين البلدين.وأشار السفير حسام عيسى إلى أن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، كان قد زار الخرطوم العام الماضي، للمشاركة في أعمال مؤتمر "الإسلام والوسطية"، كما زار وزير الأوقاف والشئون الدينية السوداني نصر الدين مفرح، القاهرة نهاية العام الماضي، وتم الاتفاق بينهما على تبادل الزيارات في مجال الائمة والوعاظ.وقال السفير حسام عيسى، إن الوفد سيمكث في السودان 12 يوما، وسيزور عددا من الولايات؛ هي شمال كردفان وعاصمتها مدينة الأبيض، والنيل الأبيض، وجنوب وشمال دارفور، والجزيرة أبا في ولاية النيل الأبيض، حيث يقيم عددا من الفعاليات الدعوية والمحاضرات واللقاءات مع القيادات الدينية والمسئولين في تلك الولايات.كما سيشمل نشاط الوفد في السودان، زيارة مجمع الفقه الإسلامي، واللقاء مع وزير الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح، وزيارة عدد من المساجد الأثرية ومؤسسات وزارة الأوقاف بالولايات وديوان الزكاة.