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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«الزراعة»: تجديد الاعتماد الدولي لمعامل مشروع مكافحة عفن البطاطس

الأحد 31/يناير/2021 - 12:52 م
الزراعة
الزراعة
عبدالناصرمحمد
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أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تجديد الاعتماد لمعامل مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البنى فى البطاطس، وذلك للعام الثاني على التوالي وحصوله على شهادة الجودة والاعتماد الدولي "ايزو".

وقالت الدكتورة نجلاء بلابل مدير المشروع، إن ذلك الاعتماد يؤكد أهمية الدور الذي تقوم به المعامل في مجال سلامة "البطاطس" سواء للاستهلاك المحلي أو للتصدير، وذلك نتيجة الدعم الذي يقدمه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للمشروع، فضلا عن الجهود التي يبذلها العاملون بالمشروع.

وأضافت أن المشروع يحتوى على معامل مجهزة بأحدث الأجهزة العالمية في مجال مكافحة مرض العفن البني الذي يصيب البطاطس وان المشروع يقوم بدور في مهم في فحص وتحليل البطاطس والتأكد من سلامتها سواء للتصدير أو للسوق المحلي، مشيرة إلى أن البطاطس المصرية تتمتع بجودة عالية وتغزو حاليا معظم الأسواق العالمية.

وأوضحت أنه تم اعتماد مساحة 51 ألف فدان بطاطس من الزراعات الشتوية، الموسم الحالي، كذلك مساحة 8 آلاف فدان عروة صيفية حتى الآن، لافتة إلى أنه تم أيضا تأسيس 23 ألف فدان للموسم الجديد، ليصبح إجمالى مساحات المناطق الخالية حتى الآن حوالي 608 آلاف فدان.

وأشارت إلى أنه تم الانتهاء من عمل خرائط مكانية لأماكن الثلاجات المستخدمة في تخزين التقاوي الكسر المحلى والكميات المخزنة بكل ثلاجة، كذلك تم تحميل مساحة ( 2 مليون ) كيلومتر مربع صور أقمار صناعية لمساحة 608 آلاف فدان لجميع المناطق الخالية، فضلا عن ميكنة دورة العمل بالكامل لمهندسي المناطق الخالية عن طريق التابلت المقوي وأماكن العمل بالحقول.

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