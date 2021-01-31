محافظ جنوب سيناء: الإرهاب منحصر في بقعة ضيقة.. وشرم الشيخ مؤمنة بشكل تام

عقَّب اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، على كلمة الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بمؤسسة الدستور، التي أكد فيها أهمية الإرادة السياسية والإدارة الجيدة.جاء ذلك خلال كلمة «فودة» في ندوة «سيناء الحاضر وتحديات المستقبل»، التي يستضيفها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الأحد، في حضور عدد من قيادات المحافظة.وقال «فودة»: إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بالسياحة الدينية والعلاجية، وعليه أوليت اهتمامًا بالغًا بهما، فهما المستقبل ولم يركز فيهما أحد مثلما فعلنا»، مؤكدًا: «نستجيب بشكل فوري للإرادة السياسية، ونحرص على تنفيذها فورًا».وعن آلية الرد على الوضع الأمني، أوضح «فودة»: «خريطة في مكتبي تشرح مدن المحافظة والمساحة وتوضح للجميع أن الإرهاب منحصر تمامًا في بقعة ضيقة، بعيدة تمامًا عن سيناء»، مشددًا على أن «شرم الشيخ مؤمنة بشكل تام، برًا وبحرًا، ونتعاون مع البدو في ذلك بمقابل مادي».وتستعرض الندوة المشروعات القومية الكبرى التي تمت على أرض جنوب سيناء، وكذلك التحديات التي تواجه السياحة خاصة في ظل جائحة كورونا، وخطط الدولة لجذب مزيد من الاستثمارات بالمحافظة، والمشروعات التنموية التي تحقق التنمية بالمحافظة وتوفر فرص العمل، ودور المرأة السيناوية في تنمية المجتمع وازدهاره.حضر الندوة إلى جانب الدكتور محمد الباز، ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، وعبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة «الأهرام»، وخالد ميري، رئيس تحرير «الأخبار» ورئيس لجنة القيد في نقابة الصحفيين، وأحمد الطاهري، رئيس تحرير «روز اليوسف»، وعدد من القيادات الصحفية والإعلامية.