بعد مكالمة عادل إمام له.. كيف تصدر ماجد الكدواني التريند؟

«يارب استخدمني»

مسلسل تحت السيطرة

فيلم هيبتا

البابا شنودة

تصدر الفنان ماجد الكدواني تريند جوجل اليوم، بعد إذاعة حلقته ببرنامج «سهرانين» مع الفنان أمير كرارة، حيث سرد مكالمة الفنان الكبير عادل إمام له بعد وفاة والدته وعدم نجاح أحد أفلامه.وكانت تفاصيل المكالمة كالتالي: «كان يجلس بالمنزل، لوحده عندما ألتقى اتصالًا من رقم غريب، تبين أن الزعيم عادل إمام، فركز في الصوت لكي يتأكد ألا يكون مقلب، ومن ثم نصحة عادل إمام بالتركيز مستشهدًا ببدايته في الفن».ولم يعد هذا الموقف هو الأول لتصدر ماجد الكدواني التريند، فنرصد خلال تلك السطور مواقف تصدر بها التريند في الوقت السابق.في عام 2017، فاز الفنان ماجد الكدواني بجائزة أفضل ممثل، دور أول مهرجان أوسكار السينما العربية، حضره عدد كبير من الفنانين والمشاهير وخلال تسلمه للجائزة «كل ما كنت أطلبه من الله، هو أن يستخدمني»، «أنت يارب خلقتني في مصر، سبني أعيش في مصر لكن استخدمني».وكان للفنان ماجد الكدواني مشهد في مسلسل «تحت السيطرة» للفنانة نيللي كريم، تصدر التريند وقتها واعتبره ماجد أنه الأقوى خلال مشواره الفني، حيث قدم المشهد وكأنه مدمن حقيقي، واستطاع أن يوصل رسالة أن الإدمان شر لكل من يتجه إليه وتفاعل معه رواد مواقع التواصل الاجتماعي لمصداقيته في المشهد.وشارك الفنان ماجد الكدواني، في فيلم هيبتا وقام بدور نجد الدكتور شكري مختار أستاذ الطب النفسي، حيث يستعرض بآخر محاضرة يلقيها في الجامعة، مراحل الحب السبعة، من خلال أربع قصص متوازية لثمانية أحبة في أعمار مختلفة، وكانت لمحاضرته الأخيرة رد فعل قوي للغاية على مواقع السوشيال ميديا حيث تأدية الدور بنجاح، وبمصداقية عالية.كما تصدر ماجد الكدواني التريند حينما أبدى استعداده لتأديه دور البابا شنودة، في مسلسل يتناول سيرته الذاتية، يحمل اسم بابا العرب، كما يكشف عن 3 مراحل في حياة البابا الطفولة والشباب والرهبنه، والباباوية، النياحة، ويتكون المسلسل من 34 حلقة.