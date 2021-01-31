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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

محافظ القليوبية يتفقد مشروعات المستشفى المركزي والحروق بالقناطر الخيرية

الأحد 31/يناير/2021 - 12:47 م
محافظ القليوبية
محافظ القليوبية
كتب صلاح حسنى
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أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية لأعمال تطوير مستشفى القناطر الخيرية المركزي، والتي تبلغ تكلفتها 283 مليون جنيه، حيث يتكون المستشفى من 8 غرف عمليات، وغرفتين مناظير و27 سرير عناية مركزة بالإضافة إلى 27 حضانة للأطفال المبتسرين، وكذلك تحتوي المستشفى على 38 جهاز للغسيل الكلوي ويبلغ عدد الأسرة 205 أسرة.

قال المحافظ إنه جاري العمل على قدم وساق للانتهاء من إنشاءات مستشفى القناطر الخيرية المركزي الجاري إنشاؤه للنهوض بمستوى القطاع الصحي بالمدينة، حيث تم توفير كافة الاعتمادات المالية للانتهاء من الإنشاءات والتجهيزات الطبية والأجهزة، وجاري متابعة الشركة المنفذة لدفع الأعمال وتسليمها في المواعيد المتفق عليها وفق المواصفات المطروحة بالمقايسة.

كما تفقد المحافظ خلال الجولة مستشفى الحروق والتي تعد أول مستشفى تخصصي يتم إنشاؤها بالمحافظة لعلاج الحروق، والمقامة على مساحة 1000 متر مربع، وتبلغ قيمة تكلفتها 300 مليون جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 85%، مشيرا أن المستشفى سيكون إضافة كبيرة لمنظومة الصحة بالمحافظة.

ومن جانبه شدد المحافظ خلال جولته على المسئولين القائمين على التنفيذ بسرعة الانتهاء من تنفيذ المستشفى والالتزام بالجدول الزمني المحدد لتسليمها وإدخالها الخدمة بأقرب وقت ممكن.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد سالم رئيس مدينة القناطر الخيرية، والدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالقليوبية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالدائرة الذين كانوا في استقبال المحافظ لمتابعة حجم الأعمال بالمشروعات الصحية بالمدينة والمركز في إطار حرص محافظ القليوبية على الاهتمام بالقطاع الصحي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال إنشاء مستشفيات حديثة على أحدث أنظمة التشغيل وتوفير الأطقم الطبية المتخصصة فى كافة المجالات والتوسع فى إنشاء أقسام جديدة في التخصصات النادرة، للتخفيف عن كاهل المواطنين من أبناء المحافظة.

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