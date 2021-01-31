أوكرانيا تسجل 3177 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة الأوكرانية، اليوم الأحد 3177 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و219 ألفا و455 حالة.وقال وزير الصحة ماكسيم ستيبانوف في تصريح أوردته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية إن حالات الإصابة الجديدة بـ"كوفيد-19" تشمل 146 طفلا و86 من العاملين في القطاع الصحي.وأضاف أنه تم تسجيل 79 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 22 ألفا و707 حالات، مشيرا إلى أنه تم تسجيل 4126 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس، ما يرفع إجمالي المتعافين إلى مليون و18 ألفا و784 شخصا.