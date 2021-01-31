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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

تفاصيل جائزة خيري شلبي للعمل الروائي الأول بدورتها الثانية

الأحد 31/يناير/2021 - 12:46 م
خيري شلبي
خيري شلبي
آلاء حسن
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أعلنت جائزة خيري شلبي للعمل الروائي الأول، انطلاق دورتها الثانية، والتي من المقرر فتح باب التقدم لها بداية من الغد 1 فبراير 2021 وحتى 30 أبريل من العام نفسه.

وتحمل الجائزة في دورتها الثانية مفاجأتين؛ الأولى عقد شراكة مع دار الشروق لنشر العمل الفائز والذي من المقرر الإعلان عنه في سبتمبر المقبل، والثانية إلغاء شرط السن الذي كان من بين شروط الدورة الأولى، وذلك لإتاحة فرصة أكبر للذين تعثروا في نشر أولى رواياتهم لسبب أو لآخر.

ومن شروط التسابق:
- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
- ألا يكون قد سبق نشر عمل روائي من قبل.
- ألا يكون العمل المتقدم به قيد النشر.
ترسل الأعمال على الإيميل [email protected]

ويرفق مع العمل صورة من شهادة الميلاد، وإقرار من المتقدم بأنه لم يسبق له نشر عمل روائي من قبل، وبأن العمل المتقدم به ليس قيد النشر لدى أي من دور النشر الأخرى، أو النشر الالكتروني، على أن يكون الإقرار موقعا من طرفه، ومن المقرر الإعلان عن القائمة القصيرة في 21 يوليو من العام الجاري.

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