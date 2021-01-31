رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 31 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية تمدد تطبيق مستويات التباعد الاجتماعي لأسبوعين آخرين

الأحد 31/يناير/2021 - 12:58 م
كورونا كوريا الجنوبية
كورونا كوريا الجنوبية
ا ش ا
طباعة
قررت الحكومة الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، تمديد فترة مستويات التباعد الاجتماعي والقيود الأكثر صرامة لأسبوعين آخرين حتى نهاية عطلة عيد رأس السنة القمرية الجديدة، الموافق يوم 12 فبراير المقبل، لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقال رئيس الوزراء الكوري الجنوبي جيونج سيه- جيون، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، إن "الموجة الثالثة من الفيروس التي كانت تتباطأ لفترة قصيرة، تهدد أماكن الحياة اليومية، مثل مستشفيات وأماكن عمل ومنشآت رياضية وغيرها، بعد ظهور الإصابات الجماعية انطلاقا من منشآت تعليمية دينية".

وأضاف أن اتخاذ الحكومة هذا القرار لم يكن سهلا نظرا لأصحاب الأعمال الحرة وأصحاب الأعمال الصغيرة الذين يتضررون من كورونا، مؤكدا أنه في حال أصبح الوضع مستقرا للجائحة حتى عطلة عيد رأس السنة القمرية، يمكن بدء التطعيم وفتح المدارس في مارس دون أي عوائق، ويمكن تسريع وتيرة استعادة الحياة اليومية العادية الثمينة.

وعبّر جيونج عن أسفه للصعوبات التي يواجهها أصحاب الأعمال الحرة وأصحاب الأعمال الصغيرة، داعيا إلى بذل المزيد من الطاقة لتجاوز لحظة حاسمة أخيرة في أقرب وقت ممكن.

وأوضح أن البلاد تلقت، أمس السبت، إخطارا رسميا فيما يتعلق بتوزيع لقاحات من خلال مرفق "كوفاكس" العالمي، التابع لمنظمة الصحة العالمية، مضيفا أنها ستحصل على جرعات لقاح فايزر لنحو 60 ألف شخص في منتصف فبراير.

موضوعات متعلقة

على الهواء.. ميمى جمال تعتزل الفن نهائيًا (فيديو)

أبرزها الديون والبعثات.. 4 ملفات حكومية تحت مجهر «النواب»

«الإحصاء» يكشف نصيب الفرد من اكتشافات الغاز سنويًا

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل القطري فى كأس العالم للأندية

الصور

image description

معهد الأورام بأسيوط: استقبال 68 ألف مريض خلال 2020

image description

محافظ أسيوط يتفقد وحدتي طب الأسرة بنزلة رميح ونزة قرار

image description

محافظ أسيوط يتفقد الأعمال الإنشائية بمستشفى منفلوط النموذجي

image description

تكلفة وتفاصيل تطوير قرى «حياة كريمة» بدمياط

image description

تبطين 7 ترع بتكلفة ٩٩ مليون جنيه فى دمياط

الأكثر قراءة

«عقد تاريخي».. وزير النقل يكشف تفاصيل تنفيذ القطار الكهربائي السريع

قرار جديد من النيابة فى واقعة محاولة اغتصاب فنانة بـ6 أكتوبر

«أنا بنت الآخرة».. قصة «ملاك كفر الشيخ» التي تنبأت بوفاتها يوم عيد ميلادها (فيديو)

مصر تعلن رفضها عملية ملء سد النهضة دون اتفاق ملزم

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

موقع حجز تذاكر طيران السعودية إلكترونيا

شروط التقديم في وظائف البنك الأهلي المصري 2021 والرابط.. إليك التفاصيل

حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 31-1-2021

كيت تحث أولياء الأمور على الاهتمام بصحتهم أثناء تفشى الوباء

أيام زمان

رفض إخراج فيلم عن ناصر.. اعترافات شاهين عن علاقته بالرؤساء العرب

«هموت بكرة».. حكاية ممثل شهير خطط لطريقة موته فرحل كما تمنى

حكاية أغرب رسائل الفنانة ماجدة الصباحي

حكاية اتهام نجيب الريحاني بالتجارة في العبيد تحت ستار الفن

مقالات الرأي
ماجد حبته
انتهاك أوروبى لحياة الإنسان
د.أحمد الخميسى
فرانز بارتل.. الاستثنائى فى الأدب
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الزيات.. آية فى العلم
د.كريمة الحفناوى
مع بداية حكم الرئيس الأمريكى جو بايدن
المزيد

الثقافة

«عظماء بلدنا».. قصور الثقافة تحتفي بذكرى ميلاد خيري شلبي

افتتاح صالون «نوت» للنحت بدورته الرابعة.. الليلة

إيمان خيري شلبي: لهذا السبب ألغينا شرط السن بالجائزة

تفاصيل جائزة خيري شلبي للعمل الروائي الأول بدورتها الثانية