التضامن: توفير علاج الإدمان فى «المحروسة».. وقريبًا في «بشائر الخير»

قال عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مبادرة طرق الأبواب، في المناطق "بديلة العشوائيات" تتضمن اتخاذ تدابير فعَّالة ومبتكرة للكشف المبكر عن تعاطي المخدِّرات، وتنفيذ حملات مستدامة نحو مؤسسات خالية من المخدرات سواء أكانت مؤسسات تعليمية أو شبابية رياضية أو إدارية بمنطقة المحروسة، بجانب توفير خدمات تأهيلية واجتماعية وتمكين اقتصادي لمرضى الإدمان والمتعافين لضمان استمرار تعافيهم وتيسير إعادة دمجهم الاجتماعي.وأضاف خلال تدشين عيادة علاج الإدمان بمنطقة المحروسة، أن هذه المبادرة تتضمن كافة المناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات" على المستوى القومي، وسبق واستهدفت في المرحلة الأولى مناطق حي الأسمرات وروضة السيدة، وحاليا منطقة المحروسة وقريبا بشائر الخير، وأن من ضمن المبادرة تنفيذ برنامج لرفع وعى جميع طلاب المدارس بهذه المناطق أثناء فترة الدراسة بخطورة القضية وبناء مهاراتهم الحياتية للتمكين من رفض تعاطي المخدرات.وأضاف أنه سيتم تنفيذ معسكرات تأهيلية لبناء كوادر مجتمعية تطوعية من شباب منطقة المحروسة، بجانب إطلاق دوري رياضي بين الشباب بشكل سنوي تحت شعار "أنت أقوى من المخدرات"، كما سيتم تنفيذ قوافل توعوية باستخدام وحدات متنقلة تستهدف التجمعات الشبابية والأسرية بأنشطة فنية وترفيهية، وأيضا التدريب على اكتساب المهارات الأسرية من أجل الوقاية من تعاطى المخدرات بجانب تنفيذ حملات طرق الأبواب تستهدف توعية الأسر بخطورة مشكلة المخدرات وآليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية.