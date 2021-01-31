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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

القصة الكاملة لـ«هتك عرض» تلميذة في شقة بمدينة نصر

الأحد 31/يناير/2021 - 12:43 م
محكمة
محكمة
محمد عيسى
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أحالت النيابة العامة بالقاهرة، بواب وآخر يعمل بالمقاولات للمحاكمة أمام الجنايات، بتهمة هتك عرض طالبة بالصف الثاني الثانوي بمنطقة مدينة نصر.

القضية رقم 2693 لسنة 2020، جنايات مدينة نصر ثان، والمقيدة برقم 1241 لسنة 2020 كلي القاهرة الجديدة.

وجاء في قرار الإحالة الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه: "بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة (سامي أ) - ۱۷ سنة - بواب – مقيم مدينة نصر ثان، القاهرة و(أبوالسعود. أ) ۲۷ سنة - مقيم المقاولون العرب، مدينة نصر ثان، القاهرة – لأنهما في ۲۰۲۰۶۱۲ بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان محافظة القاهرة حال كون المتهم الأول قد جاوز الخامسة عشر ولم يلغ الثمانية عشر عاما حال ارتكابه الواقعة هتك عرض الطفلة المجني عليها (ر. أ) حال كونها لم تبلغ سن الثامنة عشر سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد، بأن استدرجها الأول إلي مسكن الثاني وقد دلف رفقتها إلى إحدى الغرف وقد حصر عنها ملابسها وتجرد من ملابسه وهتك عرضها، وبانتهائه تبعه في ذلك المتهم الثاني بأن دلف إليها حال مكوثها في الغرفة وتجرد من ملابسه وهتك عرضها".

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