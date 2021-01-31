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سياسي

طلب إحاطة برلمني حول عدم تسليم وحدات البيت الريفي ببعض قرى الفيوم

الأحد 31/يناير/2021 - 12:42 م
النائب أيمن شكري،
النائب أيمن شكري، عضو مجلس النواب
عائشة حسن
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تقدم النائب أيمن شكري، عضو مجلس النواب عن محافظة الفيوم، بطلب إحاطة إلى وزير التنمية المحلية والمهندس وزير الإسكان؛ لعدم تسليم وحدات البيت الريفي بقري المحمودية وقلمشاة بمركز إطسا والريان بمركز يوسف الصديق علمًا أن المشروع بدأ في الثمانينيات.

وأوضح النائب البرلماني، أن هذا المشروع في قرية المحمودية الجديدة بالظهير الصحراوي المعروف باسم (البيت الريفي)، حيث تم تنفيذ هذه القرية سنة 2009 وإنشاء 100 بيت ريفي والقرية بها مبانى للخدمات الحكومية (وحدة صحية ومدرسة وسنترال وبريد ودار مناسبات وسوق محلي ومسجد ومركز شباب) قامت بالإنشاءات الشركة المنفذة هي المقاولون العرب وقام مجلس ومدينة أطسا بالإعلان عن بيع البيوت مقابل رسم جدية حجز بمبلغ 1000 جنيه، ومن وقتها وحتى اليوم المبانى تسكنها الأشباح.

وأضاف النائب البرلماني أيمن شكري، أن نفس المشروع فى قرية قلمشاه مركز ومدينة أطسا منذ سنة 2008 وقد بلغ سداد المواطنين فيه ثلاثين ألف جنيه ولم يتسلموا وحداتهم.

وأوضح البرلماني أيمن شكري، أن هناك مشروع آخر في قرية الريان التابعة لمركز ومدينة يوسف الصديق محافظة الفيوم، تم تنفيذ فيه كافة الخدمات وتسكنه الأشباح ولم يتسلم المواطنيين أية وحدات به حتى الآن، متسائلا أن المسؤولية تائهة بين المحافظة ووزارة الإسكان، والمواطنين المشاركين لم يتمكنوا من استرداد أموالهم ولا استلام وحداتهم.

وأكد النائب شكري في نهاية بيانه ظهر اليوم الأحد أنه جار تحديد موعد لمناقشة الطلب في لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.

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