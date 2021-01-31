رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 31 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وكيل تعليم كفرالشيخ تدرس إمكانية إقامة مشروع الطاقة الشمسية بالمدارس

الأحد 31/يناير/2021 - 12:40 م
الدكتورة بثينة كشك
الدكتورة بثينة كشك
عمرو الشامي
طباعة
عقدت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم، اجتماعا لدراسة إمكانية إقامة مشروع محطات شمسية بمدارس كفرالشيخ.

حضر الاجتماع هالة النواصرة، مدير إدارة غرب كفرالشيخ التعليمية، والدكتور سامح صديق، مدير عام إدارة شرق كفرالشيخ التعليمية، والدكتورة عزة الأشوح، مدير إدارة التخطيط والمشروعات، وعبدالله الشربيني، عضو إدارة التخطيط والمشروعات، ودلال عبد الحميد البلاط، رئيس قسم التخطيط والمشروعات بإدارة فوه، وإيهاب عاشور، رئيس قسم التخطيط والمشروعات بإدارة شرق كفرالشيخ.

خلال الاجتماع ناقشت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم دراسة الجدوى من المشروع من حيث أهدافه ومعايير اختيار المدارس والفرص المتاحة لنجاحه والتحديات التي يمكن أن تواجهها.

وخلال الاجتماع أكدت الدكتورة بثينة كشك حرصها على تعظيم الاستفادة من المشروع بما يعود بالنفع على المدارس وتوفير المبالغ التي تدفعها المدارس في بنود أخرى تعود على المدارس، مؤكدة أن المشاركة المجتمعية لها دور فاعل في هذا المشروع.

وفي اتجاه آخر ناقشت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم، الحضور أنه فى حال نجاح المشروع سوف يتم دراسة مشروع آخر وهو مصانع تجميع وسائط الطاقة الشمسية من خلال التعليم المزدوج.

موضوعات متعلقة

مصر تعلن رفضها عملية ملء سد النهضة دون اتفاق ملزم

أبرزها الديون والبعثات.. 4 ملفات حكومية تحت مجهر «النواب»

على الهواء.. ميمى جمال تعتزل الفن نهائيًا (فيديو)

مصر تمنح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح «كوفيشيلد أسترازينيكا»

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد وحدتي طب الأسرة بنزلة رميح ونزة قرار

image description

محافظ أسيوط يتفقد الأعمال الإنشائية بمستشفى منفلوط النموذجي

image description

تكلفة وتفاصيل تطوير قرى «حياة كريمة» بدمياط

image description

تبطين 7 ترع بتكلفة ٩٩ مليون جنيه فى دمياط

image description

انتظام حركة القطارات بعد السيطرة على حادث خروج عربة عن القضبان بأسيوط

الأكثر قراءة

قرار جديد من النيابة فى واقعة محاولة اغتصاب فنانة بـ6 أكتوبر

«عقد تاريخي».. وزير النقل يكشف تفاصيل تنفيذ القطار الكهربائي السريع

«أنا بنت الآخرة».. قصة «ملاك كفر الشيخ» التي تنبأت بوفاتها يوم عيد ميلادها (فيديو)

مصر تعلن رفضها عملية ملء سد النهضة دون اتفاق ملزم

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

موقع حجز تذاكر طيران السعودية إلكترونيا

شروط التقديم في وظائف البنك الأهلي المصري 2021 والرابط.. إليك التفاصيل

حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 31-1-2021

كيت تحث أولياء الأمور على الاهتمام بصحتهم أثناء تفشى الوباء

أيام زمان

رفض إخراج فيلم عن ناصر.. اعترافات شاهين عن علاقته بالرؤساء العرب

«هموت بكرة».. حكاية ممثل شهير خطط لطريقة موته فرحل كما تمنى

حكاية أغرب رسائل الفنانة ماجدة الصباحي

حكاية اتهام نجيب الريحاني بالتجارة في العبيد تحت ستار الفن

مقالات الرأي
ماجد حبته
انتهاك أوروبى لحياة الإنسان
د.أحمد الخميسى
فرانز بارتل.. الاستثنائى فى الأدب
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الزيات.. آية فى العلم
د.كريمة الحفناوى
مع بداية حكم الرئيس الأمريكى جو بايدن
المزيد

الثقافة

«عظماء بلدنا».. قصور الثقافة تحتفي بذكرى ميلاد خيري شلبي

افتتاح صالون «نوت» للنحت بدورته الرابعة.. الليلة

إيمان خيري شلبي: لهذا السبب ألغينا شرط السن بالجائزة

تفاصيل جائزة خيري شلبي للعمل الروائي الأول بدورتها الثانية