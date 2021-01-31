وكيل تعليم كفرالشيخ تدرس إمكانية إقامة مشروع الطاقة الشمسية بالمدارس

عقدت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم، اجتماعا لدراسة إمكانية إقامة مشروع محطات شمسية بمدارس كفرالشيخ.حضر الاجتماع هالة النواصرة، مدير إدارة غرب كفرالشيخ التعليمية، والدكتور سامح صديق، مدير عام إدارة شرق كفرالشيخ التعليمية، والدكتورة عزة الأشوح، مدير إدارة التخطيط والمشروعات، وعبدالله الشربيني، عضو إدارة التخطيط والمشروعات، ودلال عبد الحميد البلاط، رئيس قسم التخطيط والمشروعات بإدارة فوه، وإيهاب عاشور، رئيس قسم التخطيط والمشروعات بإدارة شرق كفرالشيخ.خلال الاجتماع ناقشت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم دراسة الجدوى من المشروع من حيث أهدافه ومعايير اختيار المدارس والفرص المتاحة لنجاحه والتحديات التي يمكن أن تواجهها.وخلال الاجتماع أكدت الدكتورة بثينة كشك حرصها على تعظيم الاستفادة من المشروع بما يعود بالنفع على المدارس وتوفير المبالغ التي تدفعها المدارس في بنود أخرى تعود على المدارس، مؤكدة أن المشاركة المجتمعية لها دور فاعل في هذا المشروع.وفي اتجاه آخر ناقشت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم، الحضور أنه فى حال نجاح المشروع سوف يتم دراسة مشروع آخر وهو مصانع تجميع وسائط الطاقة الشمسية من خلال التعليم المزدوج.