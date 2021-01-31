وزير النقل: تحويل الموانئ إلى منظومة استراتيجية
الأحد 31/يناير/2021 - 01:03 م
كريمة أبو زيد والسيد السعدنيطباعة
قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن وزارته تعمل على تطوير مشروعات النقل البحري بتحويل الموانئ البحرية إلى منظومة استراتيجية ومعلوماتية.
وأضاف الوزير، خلال إلقاء بيانه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب: "سيتم تحويل كافة الموانئ إلى هيئة عامة واحدة بدلا من أكثر من هيئة لكل ميناء، وسيكون هناك أسطول مصري تجاري لتعزيز مصر في التجارة العالمية، ضمن مخطط متكامل للموانئ المصرية".
وأضاف الوزير، خلال إلقاء بيانه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب: "سيتم تحويل كافة الموانئ إلى هيئة عامة واحدة بدلا من أكثر من هيئة لكل ميناء، وسيكون هناك أسطول مصري تجاري لتعزيز مصر في التجارة العالمية، ضمن مخطط متكامل للموانئ المصرية".