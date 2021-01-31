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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تجديد حبس عاطل و3 سيدات كونوا شبكة لممارسة الدعارة بمدينة نصر

الأحد 31/يناير/2021 - 12:40 م
حبس شبكة دعارة
حبس شبكة دعارة
حسام التمساح
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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، حبس شبكة لممارسة الأعمال المنافية للآداب، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي وجود صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحوي العديد من صور الفتيات، وبعض العبارات التي يبدي من خلالها المعلن عن استعداده لإحضار فتيات لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط 4 أشخاص عاطل، و3 سيدات بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، وبمواجهة المتهم الأول أقر بقيامه بتسهيل واستغلال الفتيات بمعاونة إحدى المتهمات عبر شبكة الإنترنت مقابل مبلغ مالي.

وأضاف المتهم بإنشائه للصفحة المشار إليها لذات الغرض وبمواجهة باقى المتهمات أقررن باعتيادهن ممارسة الأعمال المنافية للآداب، بوساطة المتهم الأول ومعاونة إحداهن نظير مبالغ مالية يتقاسمونها فيما بينهم، كما أمكن ضبط (3 هاتف محمول أحدهم خاص بالمتهم المذكور محمل عليه الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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