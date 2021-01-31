محافظ بورسعيد يتابع إنشاء وتطوير 11 محطة غاز طبيعي

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، اجتماعا موسعا لمتابعة آخر تطورات أعمال إنشاء وتطوير 11 محطة تموين تعمل بالغاز الطبيعي في كافة أحياء المحافظة ومدينة بورفؤاد، في إطار خطة المحافظة لتطوير محطات تموين السيارات لتعمل بالغاز الطبيعى والكهرباء بالإضافة إلى البنزين والسولار.واستمع محافظ بورسعيد لنسب التنفيذ الحالية بكل محطة تموين للسيارات من مسؤولى شركات الغاز، واستعرض الأعمال الجارية والتى تشمل أعمال الحفر وتوصيل الغاز الطبيعى لكل محطة وتوصيل المرافق وغيرها، موجها بتذليل كافة العقبات لسرعة إنجاز الأعمال فى أقرب وقت.ووجه المحافظ خلال الاجتماع بضرورة وضع خطة زمنية موحدة لشركات الغاز القائمة على أعمال تطوير وإنشاء محطات تموين الغاز الطبيعى فى الدفعة الأولى منها، وضرورة توصيل الغاز الطبيعى لكل محطة فى بادىء الأمر، وتواجد طرمبات بالمحطات تشمل الغاز الطبيعى والبنزين والسولار والكهرباء، موجها المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ بمراجعة تصميم كل محطة وأماكن تواجدها، ووضع خطة لتوزيع العمل بشكل صحيح للانتهاء من كافة الأعمال فى أقرب وقت ووفق جدول زمنى محدد.