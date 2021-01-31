رئيس مجلس النواب يحيل تعديلات جديدة على قانون الجمعيات الأهلية

أحال المستشار حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، مشروع قانون مقدم من النائب أيمن أبوالعلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بشأن تعديل قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، إلى لجنة التضامن وذوي الإعاقة لدراسته وإعداد تقرير عنه.كما أحال قرار رئيس الجمهورية رقم 17 لسنة 2021 بشأن الموافقة على تعديل البروتوكول التنفيذي الموقع في القاهرة بتاريخ 14 يونيو 2001 بين مصر وإيطاليا، إلى لجنة مشتركة من لجنة العلاقات الخارجية واللجنة الاقتصادية لدراستها وإعداد تقرير عنه.وطبقا للاتفاقية، فقد تم تعديل القرار بتاريخ 10 مايو 2012 وعدل مرة أخرى من خلال مذكرات شفهية متبادلة في 2015 بشأن خط الائتمان الإيطالي مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر -الصندوق الاجتماعي للتنمية سابقا- لتمويل المشروعات الصغيرة الموقع في القاهرة بتاريخ 2112020، «من حيث طريقة إقرارها».