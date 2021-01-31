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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«مكافحة الإدمان» يدشن مبادرة لتوعية أهالى المحروسة بخطورة المخدرات

الأحد 31/يناير/2021 - 12:38 م
جريدة الدستور
ولاء جمال
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افتتح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، عيادة للصندوق بمنطقة المحروسة لتقديم خدمات المشورة والدعم النفسي، كذلك توفير الخدمات العلاجية لأى حالة إدمان مجانا من خلال الخط الساخن “16023” مع متابعة أي حالة إدمان بمجرد تحويلها إلى إحدى المراكز الشريكة مع الخط الساخن لتلقى العلاج وحتى التعافى، وتقديم أوجه الرعاية الكاملة للمرضى.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة، نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، فى إطار تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية لوزارة التضامن بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات"

حضر الافتتاح كل من كل من إبراهيم صابر خليل نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، وأسامة عبد السلام رئيس جهاز المحروسة والكوادر التطوعية لدى الصندوق من أبناء منطقة المحروسة.

ودشن عثمان مبادرة لتوعية الأسر بمنطقة المحروسة بخطورة مشكلة المخدرات في ظل اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بمشاركة كوادر تطوعية من أهالى المنطقة بعد تدريبهم على اكتساب المهارات الحياتية لتنفيذ مبادرات التوعية بالتعاون مع متطوعى الصندوق.

وحرص على عقد اجتماع مع الكوادر التطوعية من أهالى منطقة المحروسة ومتطوعى الصندوق، استعرض فيه أهمية دورهم فى تنفيذ حملة الزيارات المنزلية لتوعية الأسر بأضرار تعاطى المخدرات وآليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية والتواصل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان " 16023 " لتقديم الخدمات العلاجية مجانا.

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