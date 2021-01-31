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الأحد 31 يناير 2021 الموافق 18 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الاتحاد الأوروبي يدعو لإنهاء العنف في أفغانستان

الأحد 31/يناير/2021 - 12:55 م
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
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دعا مبعوث الاتحاد الأوروبي الخاص إلى أفغانستان، رونالد كوبيا، لوقف فوري للعنف في أفغانستان ووقف إطلاق النار هناك.

وقال كوبيا، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية: "إذا لم يعجب بعض الأطراف مصطلح وقف إطلاق النار، أطلقوا عليه هدنة ووقف القتال، ووقفًا وفترة صمت، مهما كانت دلالاته حتى توقف أنهار الدم الأفغاني، لديك فرصة مع الإدارة الأمريكية الجديدة لتظهر لك حقًا، أنك تريد السلام، الآن".

وأوضح أن هناك فرصة جيدة مع الإدارة الأمريكية الجديدة دون تسمية أي شخص أو حزب، لكن يتعين على الأحزاب السياسية في أفغانستان إظهار مدى نيتها لسلام طويل الأمد.

من جانبها، قالت حركة طالبان إن وقف إطلاق النار لن يتم إلا في اليوم الذي يستقيل فيه الرئيس الأفغاني محمد أشرف غني من منصبه، ورفضت الحكومة الأفغانية والحلفاء الدوليون مطلبهم، وأكدوا أن تشكيل حكومة مؤقتة سيؤدي إلى إراقة الدماء.

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