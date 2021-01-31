وزير النقل يكشف مستجدات تشغيل «القطار السريع»

قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن الشركات الوطنية تعمل للانتهاء من القطار السريع بعد الانتهاء من الدراسات الفنية.وأضاف الوزير، خلال إلقاء بيانه أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، أن القطار بطول 1795 كيلومترًا ويمر بطريق العين السخنة مرورًا بالعاصمة الإدارية الجديدة ثم القاهرة الجديدة ثم حلوان و15 مايو إلى الفيوم وأكتوبر والسادات والنوبارية وبرج العرب.ولفت وزير النقل إلى جهود تطوير الخط الأول الثاني لمترو الأنفاق، لافتا إلى أن الخط الأول تم تأسيسه منذ 34 سنة، والثاني منذ 25 سنة، ونسعى للحفاظ على هذا المرفق العام.