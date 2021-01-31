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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«هوكي الشرقية» يحرز الميدالية الذهبية ببطولة الجمهورية

الأحد 31/يناير/2021 - 12:34 م
هوكي الشرقية
هوكي الشرقية
سارة الوردانى
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هنأ الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية أبطال فريق نادي الشرقية للهوكي مواليد 2000، لتألقهم وحصولهم على الميدالية الذهبية في نهائي بطولة الجمهورية والتي أقيمت على ملعب نادي اتحاد الشرطة الرياضي في الفترة من 12 نوفمبر 2020 وحتي 29 يناير 2021.

و أكد محافظ الشرقية، علي أهمية دعم قطاع الرياضة والرياضيين وتقديم أوجه الرعاية والدعم المادي والمعنوي لتحقيق البطولات المحلية والدولية، مشيرًا إلي أن ريادة محافظة الشرقية في رياضة الهوكي ترجع إلي الجهد المبذول، والأداء المتميز للجهاز الفني والإداري ولاعبي فريق نادى الشرقية للهوكي، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تهتم بالرياضة وتضع الرياضيين ضمن رؤية 2030.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزاره الشباب والرياضة بالشرقية، أن لاعبي فريق نادي الشرقية للهوكي مواليد 2000 حصلوا علي الميدالية الذهبية بعد تغلبهم علي فريق نادي الطائرات في المباراة النهائية التي جمعت بينهم علي ملعب نادي اتحاد الشرطة الرياضي بنتيجة 20 لافتا الي قيام اللاعب عبد الرحمن الجنايني بإحراز هدفي المباراة.

يذكر أن البطولة أقيمت على ملعب نادي اتحاد الشرطة الرياضي، وقدم فريق نادى الشرقية للهوكي مباريات قوية متفوقا على فريق الشرطة في أولى مبارياته،ثم تعادل مع فريق القناة في ثاني مبارياته، واختتمت بالفوز على فريق الطائرات في المباراة النهائية التي جمعت بينهم بنتيجة 20.

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