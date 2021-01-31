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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

توجيه من «التعليم» للمدارس الثانوية استعدادا للامتحانات

الأحد 31/يناير/2021 - 12:31 م
الدكتور طارق شوقي
الدكتور طارق شوقي
نورهان عبدالرحمن
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وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مدارس الثانوى العام بكافة المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، بتكثيف استعداداتها لإجراء امتحانات النقل وشهادة اتمام الدراسة بالثانوية العامة، للعام الدراسي 20202021م.

وشددت الوزارة فى منشور رسمي، تم توزيعه على كافة المديريات التعليمية، بسرعة الانتهاء من تسجيل ومراجعة وتدقيق البيانات الخاصة بتجهيز البنية التكنولوجية بها وكذلك البيانات الخاصة بحجم الطلاب بكل مكون من مكونات البنية التكنولوجية بالمدارس، وكذلك البيانات الخاصة بالمباني المدرسية والمباني الملحقة (مرحلة ثانوي عام فقط)، وذلك من خلال التطبيق الإلكتروني والمتاح على خدمات وزارة التربية والتعليم (Emis.gov.eg)، مع مراعاة الدقة المتناهية فيما يلي:

- تسجيل عدد الحجرات الدراسية بالمدارس الثانوية.
- مراعاة تسجيل الحالة ( الصلاحية ) من حيث الدقة وعدد المكونات.
- المدارس التي صدر لها قرار إزالة أو قرار صيانة شاملة يتم نقل جميع طلابها ومعلميها إلى مدارس أخرى.
- المدارس الثانوية المستضافة على مدارس اعدادية او الفصول الملحقة بمدارس أخرى يتم انشاء مدرسة (ثانوي عام جديدة على قاعدة البيانات ويضاف اليها الطلاب والمعلمين وكذا البنية التكنولوجية.

وأكدت على أن يتم استيفاء اعتماد الاستمارة من المدرسة والإدارة بعد الطباعة ورفعها لمدير مركز التطوير التكنولوجي بمديرينكم لتدقيقها ووضع الملاحظات الإضافية والاحتفاظ بها لحين طلبها تمهيدا لعرضها.

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